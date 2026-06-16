باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام ابراهیم محمدی روز سه شنبه در سومین جلسه کمیته تخصصی درمان، کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قم که در ادارهکل بهزیستی استان برگزار شد، با اشاره به ابعاد زنجیرهای بحران کمبود شربت تنتور، اظهار داشت: این چالش از کمبود مواد اولیه آغاز و تا توقف احتمالی خطوط تولید ادامه مییابد که نیازمند توجه فوری در سطح ملی است.
وی با اشاره به مخاطرات بهداشتی و اجتماعی این کمبود افزود: نتیجه ناگزیرِ فرآیند فعلی، خروج تدریجی بیماران از چرخه درمان رسمی است؛ این مسئله نه تنها موجب سوءمصرف مواد مخدر غیرمجاز در سطح استان میشود، بلکه با تحمیل بار مالی سنگین بر خانوادههای مددجویان، موجب گسترش اقتصاد زیرزمینی مرتبط با مواد مخدر خواهد شد.
وی تأکید کرد: برای مهار این معضل، نیازمند اتخاذ تصمیمات ملی و هماهنگی میان تمامی دستگاههای مسئول هستیم؛ این موضوع در اولویت پیگیریهای استانی قرار گرفتهاست.
محمدی در ادامه خطاب به پزشکان و مدیران مراکز درمان اعتیاد حاضر در جلسه، تصریح کرد: تمامی مستندات، مشکلات و مطالبات مطرح شده در این نشست، بدون واسطه به استاندار قم ارائه خواهد شد تا در جلسه اصلی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، راهکارهای اجرایی برای برونرفت از این چالش بررسی و پیگیری شود.
منبع:استانداری قم