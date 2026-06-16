باشگاه خبرنگاران جوان - سید ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در حاشیه برگزاری جلسه کمیته ارتباطات ستاد تشیع رهبر شهید انقلاب در جمع خبرنگاران درباره تمهیدات وزارت ارتباطات برای این مراسم اظهار کرد: امروز کمیته ارتباطات برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب به صورت رسمی برگزار شد و در این مراسم توفیق داشتیم در خدمت استانداران استانهای تهران، قم و خراسان رضوی باشیم.
هاشمی با بیان اینکه یکی از موضوعات حائز اهمیتی که باید در مراسم تشییع به آن توجه ویژه داشته باشیم، بحث پایداری ارتباطات است گفت: در بحث پایداری ارتباطات، با توجه به اینکه این مراسم، ویژه خواهد بود و باید به نحو شایسته به دنیا و جهانیان منعکس شود و ابعاد باشکوه و خاصی خواهد داشت و باید بتوانیم حکایتها و روایتهای این مراسم را با جهانیان و با مردم عزیزمان به اشتراک بگذاریم، این موضوع مسئولیت ما، همکاران و مدیران ارشد اجرایی استانهای تهران، قم و خراسان رضوی را مقداری سنگینتر از قبل میکند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: صحبتهایی که انجام شد، در حوزههای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ یکی از موضوعاتی که به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته، بحث کمک به سازمان صداوسیماست تا بتواند پخش زنده برنامهها را داشته باشد و مراسم را به صورت کامل پوشش دهد. انشاءالله زیرساختهای فیبر نوری با کیفیت مناسب، در مسیر ترسیمشده برای مراسم در هر سه استان در اختیار سازمان صداوسیما قرار خواهد گرفت.
هاشمی ادامه داد: در بحث مرتبط با خدمات ارتباطات سیار نیز به همین ترتیب، اپراتورهای ما و کاربران ارتباطی سیار تمهیدات لازم را در نظر گرفتهاند و انشاءالله ارتقای ظرفیت خواهیم داشت، به گونهای که مردم بتوانند تصاویر و ویدیوهای خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
وی خاطرنشان کرد: در بحث خدمات ماهوارهای نیز به همین ترتیب، امیدواریم بتوانیم در این مراسم خدمات شایانی را به مردم ارائه کنیم.
پایداری ارتباطات و خدمات سایبری در مراسم تشییع رهبر شهید
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه کمیته ارتباطات ستاد تشییع هم اظهار کرد: یکی از رویدادهای مهم و چهبسا کمنظیر، مراسم تشییع رهبر شهیدمان است که با همکاری همه، در سطح بالا برگزار خواهد شد.
وی افزود: نکته اول این است که بحث ارتباطات در این مراسم باشکوه، صرفا نقش ارتباطی نداشته، بلکه نقش مدیریتی و وابستگی به زیرساختهای ارتباطی دارد. همچنین اشتراکگذاری روایت از سوی مردم نیز به ارتباطات وابستگی دارد. نیاز است در این مراسم، نگاه ویژهتری داشته باشیم. اگرچه سابقه برگزاری اربعین را داریم، اما سه استانی که در این مراسم درگیرند، با جمعیتی میلیونی مواجه خواهند بود و در حوزه ارتباطات، توجه ویژهتری را میطلبد.
منبع: ایسنا