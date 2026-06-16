باشگاه خبرنگاران جوان -وحید کریمی،مدیرکل صنعت،‌ معدن و تجارت قم گفت: بازرسان با دستور قضایی با ورود به منزل مسکونی محموله یک‌هزار و ۴۳۵ کیلوگرمی برنج پاکستانی که به عنوان برنج مرغوب ایرانی عرضه می‌شد را کشف کردند.

وی ادامه داد: فرد متخلف نیز بازداشت و به‌همراه محموله کشف‌ شده برای سیر مراحل قانونی و تکمیل پرونده به پلیس امنیت اقتصادی استان تحویل گردید.

وی ادامه داد: محموله به دلیل عدم ثبت در سامانه جامع انبارها به انبار اموال تملیکی استان انتقال یافت و پرونده نیز پس از تکمیل پرونده در پلیس امنیت اقتصادی، برای رسیدگی و صدور حکم قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال خواهد شد.

کریمی همچنین تأکید کرد: سامانه ۱۲۴ این اداره‌کل در طول سال فعال بوده و گزارش‌های مردمی درباره گران‌فروشی، عدم درج قیمت، کم‌فروشی، تقلب، قاچاق کالا، احتکار و سایر تخلفات را به صورت مستمر دریافت می‌کند.

منبع:صمت قم