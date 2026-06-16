باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نشریه پولیتیکو گزارش داد که مقامات اتحادیه اروپا نگرانند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ممکن است سعی کند کنترل مذاکرات اوکراین را دوباره به دست بگیرد و اروپا را به حاشیه براند.
این وبسایت افزود که این امر میتواند مانع استراتژی این ائتلاف برای اعمال حداکثر فشار بر روسیه و حمایت کامل از اوکراین شود.
این وبسایت به نقل از مقامات اروپایی نوشت که آنها نگرانند ترامپ پس از رهایی از دغدغههای روزمره بحران ایران، دوباره بخواهد رهبری مذاکرات صلح را بر عهده بگیرد و اروپاییها را از آن کنار بگذارد، امری که میتواند رویکرد فعلی آنها در قبال جنگ را تضعیف کند.
یک مقام دولت ترامپ نیز اظهار داشت که رئیس جمهور آمریکا خواهان دستیابی به توافقی برای این درگیری است و همچنان نسبت به احتمال دستیابی به توافق صلح خوشبین است.
یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، پیش از این اعلام کرده بود که روسای جمهور روسیه و آمریکا روز یکشنبه تلفنی صحبت و در مورد روابط دوجانبه بین مسکو و واشنگتن و همچنین مسائل مهم بین المللی از جمله بحران اوکراین گفتوگو کردند.
اوشاکوف خاطرنشان کرد که ترامپ در جریان تماس تلفنی خود با پوتین، تمایل خود را برای تأثیرگذاری بر متحدان اروپایی و کییف به منظور پیشبرد روند حل و فصل، در چارچوب تماسها در حاشیه اجلاس گروه هفت، ابراز کرد.
منبع: آر تی