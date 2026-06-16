باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز سهشنبه در اویان فرانسه و در حاشیه نشست گروه هفت بار دیگر زبان به تهدید ایران باز کرد و طی لفاظی هایی به خبرنگاران گفت که اگر ایران برای دستیابی به سلاح هستهای تلاش کند و توافق صلح تازه امضا شده را نقض کند، «همه جهنم بر سرش فرود خواهد آمد».
ترامپ اظهارات بی اساس خود درباره تلاش ایران برای دستیابی به تسلیحات هسته ای را تکرار و اعلام کرد که ایران هرگز سلاح هستهای نخواهد داشت و آنها قرار نیست آن را توسعه دهند یا بخرند.
رئیسجمهور آمریکا همچنین گفت که ایالات متحده هیچ پولی در ایران سرمایهگذاری نمیکند، در حالی که گزارشهایی وجود دارد که این کشور در صورت واگذاری ذخایر اورانیوم خود، میتواند به یک صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری دسترسی پیدا کند.
ترامپ: ناخشنودی زیادی بین پوتین و زلنسکی وجود دارد
دونالد ترامپ در ادامه به مسئله جنگ اوکراین و روسیه پرداخت و گفت که «ناخشنودی زیادی» بین ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، وجود دارد. ترامپ خاطرنشان کرد که هر دو طرف در این جنگ افراد «زیادی» را از دست میدهند و این جنگ از زمان جنگ جهانی دوم بیسابقه بوده است. وی همچنین گفت که با زلنسکی «جلسه بسیار خوبی» داشته و امروز جلسه دیگری خواهند داشت و نتیجهگیری کرد که مسکو باید توافق کند.
ترامپ: سوریه باید در صورت ناتوانی اسرائیل، حزبالله را مهار کند
رئیسجمهور آمریکا، روز سهشنبه در جریان دیدار دوجانبه با امیر قطر گفت که در صورت ناتوانی اسرائیل در انجام کار بدون تلفات بیشتر، سوریه میتواند با حزبالله مقابله کند. ترامپ افزود که به اسرائیل پیشنهاد کرده «بگذارد سوریه حزبالله را مهار کند» و معتقد است «آنها کار بهتری در این زمینه انجام خواهند داد».
ترامپ گفت که حمله اخیر اسرائیل به بیروت را تأیید نمیکند و اشاره کرد که این حمله «دو ساعت قبل از امضای یادداشت تفاهم» با ایران انجام شد. ترامپ همچنین گفت که از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ناامید نیست و بر روابط عالی آنها تأکید کرد.
ترامپ: بیبی باید در قبال لبنان مسئولیتپذیرتر باشد
او اعلام کرد که اگرچه با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، «رابطه عالی» داشته است، اما او باید «در قبال لبنان مسئولیتپذیرتر باشد». ترامپ حملات اخیر اسرائیل به لبنان را «وحشیانه» و «بیش از حد» توصیف کرد و گفت: «لبنان زمانی کشور بزرگی بود... نبوغ در لبنان بود. اکنون، فقط وحشتناک است.»
رئیسجمهور آمریکا بار دیگر تأکید کرد که بدون او، «اسرائیلی وجود نخواهد داشت» و «هیچ رئیسجمهور دیگری» حاضر نخواهد بود کاری را که او انجام داده، انجام دهد.
منبع: ای بی سی