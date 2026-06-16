رئیس قوه قضاییه گفت: ما می‌دانیم که دشمن، بدعهد است؛ فلذا مسئولان با چشمان باز و هوشیاری تمام و کمال، مذاکره خواهند کرد؛ دیپلماسی ما در امتداد جهادِ «خیابان» و «میدان» است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، صبح امروز در نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور حضور یافت و از نزدیک در جریان روند صدور رأی وحدت رویه درباره یکی از موضوعات مهم قضایی قرار گرفت.

رئیس قوه قضاییه سپس طی سخنانی در این نشست، ضمن تسلیت و تعزیت فرارسیدن ماه محرم، ایام حزن آل‌الله؛ از تلاش‌ها و مجاهدت‌های قضات و کارکنان دیوان عالی کشور که در اثنای جنگ تحمیلی سوم نیز، امور محوله را بر زمین نگذاشتند، قدردانی کرد و در ادامه به تبیین و تشریح شرایط فعلی و پیش‌روی کشور و نظام پرداخت و اظهار کرد: ما می‌دانیم که دشمن، بدعهد است؛ فلذا مسئولین با چشمان باز و هوشیاری تمام و کمال، مذاکره خواهند کرد؛ دیپلماسی ما در امتداد جهادِ «خیابان» و «میدان» است. به طورقطع، مذاکره‌کنندگان ما ذره‌ای از حقوق حقه ملت ایران و حقوق محور مقاومت در لبنان، فلسطین، یمن و سایر ساحات و ایضاً خونخواهی شهدا و در رأس آنان، امام شهیدمان، کوتاه نخواهند آمد.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه «میدان» و «دیپلماسی» همراستا حرکت می‌کنند، تصریح کرد: دشمن چنانچه در روند مذاکرات، بدعهدی پیشه کند، ما به مقابله و جهاد خود در «میدان» ادامه خواهیم داد. به این دشمنِ بدعهد، نابکار و جنایتکار به هیچ وجه نمی‌توان اعتماد کرد؛ باید حواسمان باشد و حواسمان هست. دشمن می‌داند با چه کسانی طرف است.

رئیس عدلیه ضمن تبیین و تشریح اهداف مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران، عنوان کرد: مسئولین مربوطه مطلقاً نمی‌خواهند مذاکره کنند و در خلال مذاکرات از حقوق ملت ایران کوتاه بیایند؛ بلکه می‌خواهند مذاکره کنند تا استیفا و استنقاذ حق کنند. این بدان معناست که اگر چیزی نیز امضا شد و دشمن عهد شکست، ما مقابله‌به‌مثل خواهیم کرد و در برابر عهدشکنی طرف مقابل، کاری که باید انجام دهیم را انجام می‌دهیم.

قاضی‌القضات وحدت ملی را یک اصل اساسی دانست و خاطرنشان کرد: امروز وحدت و انسجام ملی، از گذشته مهم‌تر است. امروز تبیین‌گری و تنویر افکار، از قبل بااهمیت‌تر است؛ دشمن می‌خواهد به طرق مختلف وحدت ملی ما را مخدوش کند و به قلب واقعیت مبادرت ورزد؛ باید زمین دشمن را بشناسیم و از بازی کردن در آن پرهیز کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه به نقد‌هایی نیز که در برخی محافل نسبت به پیشبرد امور وجود دارد، گریزی زد و اظهار کرد: نقد کردن و اظهارنظر کردن، قطعاً امری بلامانع و بدون ایراد است؛ لکن نقدی که ما می‌کنیم و حرفی که ما می‌زنیم باید متکی بر منطق عقلانی باشد و مهم‌تر از آن، خداپسند باشد؛ اگر حرف خلافی زدیم و اگر با ادبیات بد، حرفی را منتقل کردیم، بدانیم که چه بخواهیم و چه نخواهیم در حال بازی در زمین دشمن هستیم. اکنون بیش از گذشته نیاز است که در قبال حرفی که می‌شنویم، بیشتر تأمل و توجه کنیم و بدون بررسی و تأمل، آن حرف را بازگو نکنیم. 

رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش در این نشست بیان داشت: قوه قضاییه از زمان جنگ به این سو، با وجود محدودیت‌هایی که دارد، کار خود را خوب انجام داده است؛ لکن نباید به این مقدار بسنده کنیم؛ امروز خدمت صادقانه و مخلصانه به مردم، از موضوعات مهمی است که دشمن را ناامید می‌کند. باید تمام توان‌مان را جهت خدمت به مردم، گره‌گشایی از کار مردم و استیفای حقوق مردم بگذاریم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به مسئولیت‌های نظارتی دیوان عالی کشور تصریح کرد: دیوان عالی کشور مرجعی است که ناظر بر محاکم است؛ شما در نظارت‌هایی که از محاکم قضایی سراسر کشور به عمل می‌آورید، به مبحث آسیب‌شناسی، با توجه بیشتری ورود کنید؛ ممکن است در نظارت‌های‌تان به این نتیجه برسید که در مواردی باید قانون را اصلاح کرد؛ در مواردی باید ساختار را عوض کرد و در مواردی نیاز به تغییر نحوه آموزش است؛ اینها نکاتی است که از طریق آسیب‌شناسی‌های جامع، حاصل می‌شود.

رئیس عدلیه عنوان کرد: شما در دیوان عالی کشور، در نظارت‌هایی که از محاکم قضایی سراسر کشور دارید، این اصل را بسیار مدنظر قرار دهید که خوش‌رفتاری با مردم و ارباب‌رجوع، یکی از اولویت‌های دستگاه قضا است؛ در همین راستا، متولیان و مسئولان محاکم را بسیار بر حُسن‌خلق با مردم، توصیه و ارشاد کنید.

قاضی‌القضات در ادامه توصیه‌هایی را پیرامون نحوه رسیدگی به درخواست‌های ناظر بر اِعمال ماده ۴۷۷ مطرح کرد و گفت: وقتی اجرای احکامی بواسطه‌ی درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ متوقف می‌شود و بررسی‌ها پیرامون این قضیه زمان می‌برد، ممکن است یک طرف پرونده، از این تأخیر در اجرای حکم، بی‌وجه متضرر و یا منتفع شود؛ این یکی از مسائل مرتبط با ماده ۴۷۷ است که به حقوق طرفین پرونده مربوط می‌شود، فلذا ضروری است در رسیدگی به درخواست‌های ناظر بر اِعمال ماده ۴۷۷ تعجیل داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اهمیت اتقان آراء اظهار کرد: آرای صادره در همه محاکم قضایی باید متقن و مستحکم باشند، چرا که آرای ما در معرض دید همگان است؛ اهمیت این موضوع در دیوان عالی کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی، مضاعف است؛ احکام صادره از شعب دیوان، باید از حیث اتقان، استحکام، استدلال، استناد، انشاء و ادبیات، برجسته و ممتاز باشد.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: علی‌رغم ورودی بالای پرونده‌ها به شعب دیوان عالی کشور، میزان مختومه شدن پرونده‌ها در دیوان، بسیار قابل توجه است که این امر حاکی از کار و جهاد شبانه‌روزی همکاران ما در این نهاد عالی قضایی است.

منبع: قوه قضاییه 

برچسب ها: محسنی اژه ای ، قوه قضاییه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
برای اینکه چشمان باز داشته باشیم باید متن توافق را همه کارشناسان مربوطه ببینند و نظر دهند. اینجوری تمام نقاط ضعفش برطرف می شه. زمان داریم و می تونیم چکش کاری کنیم
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