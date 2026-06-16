معاون سیاسی وزیر امور خارجه، از رفع محاصره دریایی ایران توسط آمریکا و قبل از امضای رسمی یادداشت تفاهم ۱۴ بندی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید تختروانچی در حاشیه نشست وزیر امور خارجه با سفرا، کارداران و روسای نمایندگیهای خارجی و بینالمللی مقیم تهران، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خاتمه محاصره از ابتدا مورد تاکید ما بود که اینبار شروع شده است و قبل از امضا رسمی رفع محاصره انجام شده و در این جلسه مورد اشاره آقای عراقچی بود.
وی افزود: محل برگزاری جلسه برای امضای رسمی یادداشت تفاهم ۱۴ بندی در سوئیس هنوز مشخص نیست. ابتدا یادداشت تفاهم امضا خواهد شد و بلافاصله مذاکرات شروع خواهد شد.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه افزود: اینکه چقدر طول بکشد هنوز مشخص نیست. امضای یادداشت تفاهم در سوئیس یا دیجیتال یا حضوری خواهد بود. بعد از آن مذاکرات شروع میشود، اما زمان آن مشخص نیست.
تخت روانچی عنوان کرد که از سوی آمریکا آقای ونس و از سوی ایران آقای قالیباف مذاکره خواهند کرد.
وی یادآور شد که خاتمه جنگ در تمام جبههها به شمول لبنان است و اگر رژیم صهیونیستی نقض عهد کند، مسئولیت آن با آمریکا خواهد بود چراکه آمریکا از سوی شرکا متعهد شده است که جنگ در همه جبههها از جمله لبنان پایان یابد و برای نقض این امر در یادداشت تفاهم مکانیزم خاصی پیشبینی شده است.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه افزود: وارد جزئیات نشدیم و درباره مباحث هستهای بحث ما روشن است. مشخص نیست چقدر مذاکرات طول بکشد و برای قضاوت زمان آن زود است. حداکثر ۶۰ روز پیشبینی شده است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت