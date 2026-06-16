باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر دیمیتری دنیسوف، مدیر یک آزمایشگاه تجزیه و تحلیل پزشکی، خاطرنشان کرد که غفلت برخی از بیماران از دستورالعمل‌های مربوط به آماده‌سازی برای خون‌گیری می‌تواند منجر به مشکلات یا عوارضی در تفسیر نتایج آزمایش‌های آزمایشگاهی شود.

این پزشک توضیح داد که تعدادی از عوامل روزمره، مانند سیگار کشیدن، استرس، فعالیت بدنی و مصرف غذا، می‌توانند مستقیماً بر نتایج آزمایش‌های آزمایشگاهی تأثیر بگذارند.

دنیسوف اظهار داشت که سه روش رایج، اما اغلب نادیده گرفته شده، وجود دارد که می‌تواند نتایج آزمایش را تحریف کند، که برجسته‌ترین آنها سیگار کشیدن است. نیکوتین باعث ایجاد مجموعه‌ای از پاسخ‌های مرتبط با استرس در بدن می‌شود. غدد فوق کلیوی هورمون‌های کورتیزول و آدرنالین را آزاد می‌کنند، در حالی که کبد گلوکز را از ذخایر خود آزاد می‌کند. این می‌تواند منجر به افزایش موقت سطح قند خون، حتی در افراد سالم، شود که به صورت افزایش قند خون ناشتا ظاهر می‌شود.

او افزود که افراد سیگاری مزمن ممکن است به عنوان یک مکانیسم جبرانی برای کمبود اکسیژن بافت، افزایش تعداد گلبول‌های قرمز خون را نشان دهند که می‌تواند اختلالات اساسی متابولیسم اکسیژن را پنهان کند.

این پزشک اشاره کرد که استرس یا فعالیت بدنی قبل از آزمایش نیز می‌تواند بر نتایج تأثیر بگذارد. او توضیح داد که فعالیت‌های ساده‌ای مانند بالا رفتن از پله‌ها، پیاده‌روی سریع یا اضطراب قبل از آزمایش، باعث آزاد شدن هورمون‌های استرس مانند کورتیزول، پرولاکتین و آدرنالین می‌شود که می‌تواند در نتایج سایر آزمایش‌ها به گونه‌ای منعکس شود که عدم تعادل هورمونی یا متابولیکی را تقلید کند.

دنیسوف تأکید کرد که دستورالعمل‌های آماده‌سازی برای آزمایش‌های آزمایشگاهی صرفاً رویه‌ای نیستند، بلکه مبتنی بر اصول بیوشیمیایی واضحی هستند. او گفت: «هر دستورالعملی، مانند پرهیز از سیگار کشیدن به مدت یک ساعت یا روزه گرفتن به مدت ۸ تا ۱۲ ساعت، مبنای علمی مستقیمی دارد. بیماران اغلب این دستورالعمل‌ها را عمداً نادیده نمی‌گیرند، بلکه به دلیل سهل‌انگاری یا عدم آگاهی این کار را انجام می‌دهند. با این حال، رعایت آنها نتایج دقیقی را تضمین می‌کند که منعکس‌کننده وضعیت واقعی سلامت است و به پزشک کمک می‌کند تا تشخیص صحیح را انجام دهد و از نیاز بیمار به آزمایش‌های مکرر یا شک به دقت آنها جلوگیری کند.»

منبع: gazeta.ru