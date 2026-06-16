محیط‌بانان منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره قم موفق به ثبت حضور یک قلاده تشی در این منطقه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره قم که یکی از مهم‌ترین زیست‌گاه‌های حیات وحش در مرکز کشور محسوب می‌شود، این روزها شاهد ثبت تصاویر جدیدی از گونه‌های ارزشمند جانوری است.

ثبت یک گونه نادر توسط محیط‌بانان

محیط‌بانان منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره قم موفق شدند حضور یک قلاده تشی را در این منطقه به ثبت برسانند. تشی‌ها از بزرگ‌ترین جوندگان جهان هستند که با داشتن خارهایی تیز و بلند در سطح بدن، خود را در برابر شکارچیان محافظت می‌کنند.

نقش تشی در اکوسیستم منطقه

کارشناسان محیط زیست، حضور تشی را نشانه‌ای از سلامت و پویایی اکوسیستم منطقه می‌دانند. تشی‌ها با تغذیه از گیاهان و ریشه‌ها، نقش مهمی در تعادل زیست‌بوم ایفا می‌کنند و وجود آن‌ها در منطقه نشان از تنوع زیستی مطلوب پلنگ‌دره دارد.

 پلنگ‌دره؛ زیستگاه گونه‌های شاخص جانوری

منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره قم با وسعت قابل توجه و تنوع زیستی بالا، زیستگاه گونه‌های ارزشمندی همچون پلنگ، کل و بز، قوچ و میش، گرگ و اکنون تشی است. این منطقه با تلاش محیط‌بانان و اقدامات حفاظتی، همچنان به عنوان یکی از مهم‌ترین ذخیره‌گاه‌های طبیعی استان قم شناخته می‌شود.

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منبع:محیط زیست قم

برچسب ها: حیات وحش ، منطقه حفاظت شده پلنگ دره
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