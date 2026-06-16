باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پروفسور الکساندر مولکِدژانیان، متخصص مهندسی زیستی و بیوانفورماتیک در دانشگاه ایالتی مسکو، و همکارش، دانشیار داریا دیبرووا، اظهار داشتند که میدانهای زمینگرمایی و فعالیت شدید آتشفشانی در زمین جوان ممکن است منابع اصلی فسفر در تاریخ اولیه این سیاره بوده باشند.
دانشمندان توضیح دادند که فسفر برای ظهور حیات ضروری است، زیرا جزئی از DNA و RNA و همچنین ترکیبات انرژی است که سلولها را سوخترسانی میکنند. با این حال، دانشمندان هنوز در مورد چگونگی در دسترس قرار گرفتن مقادیر کافی از ترکیبات فسفر شیمیایی فعال در زمین اولیه اختلاف نظر دارند.
محققان به آتشفشان کودریاوی در جزایر کوریل اشاره کردند، جایی که دمای ماگما به طور غیرمعمول بالا، انتقال مقادیر زیادی فسفر و سایر عناصر را از طریق بخار آتشفشانی به سطح زمین امکانپذیر میکند و محیطی غنی برای مواد لازم برای فرآیندهای بیولوژیکی فراهم میکند.
طبق یافتههای تیم ژئوشیمیدان آندری پیچکوف، فسفر در دماهای بالا میتواند به طور مؤثر از طریق بخار آتشفشانی منتقل شود و سپس در محیطهای نزدیک به سطح انباشته شود و آن را برای اولین واکنشهای شیمیایی که گمان میرود راه را برای حیات هموار کردهاند، در دسترس قرار دهد.
مولکدژانیان گفت: "مطالعات روی آتشفشان کودریاوی نشان داده است که در دماهای به اندازه کافی بالا، فسفر میتواند به طور مؤثر به بخار آتشفشانی تبدیل شده و به سطح منتقل شود. این بدان معناست که در شرایطی که در اوایل زمین حاکم بود، زمانی که فعالیت آتشفشانی بسیار بیشتر از امروز بود، این فرآیندها ممکن است منبع مهمی از فسفر برای شیمی پیش بیولوژیکی بوده باشند. "
دانشمندان افزودند که فرآیندهای مشابه ممکن است در آن مرحله اولیه تاریخ زمین، به ویژه پس از برخورد عظیمی که گمان میرود ماه را تشکیل داده باشد، گسترده بوده باشند. در طول این دوره، گوشته زمین بسیار داغتر از امروز باقی ماند و منجر به فعالیتهای آتشفشانی شدیدتر و گستردهتر شد.
در نتیجه، محیطهای زمینشناسی مشابه فومرولها - شکافها و منافذ با دمای بالا در مناطق آتشفشانی که از آنها گازهای داغ و بخار به سطح زمین بالا میآیند - تشکیل شدند و شرایط مطلوبی را برای انتقال عناصر شیمیایی ضروری فراهم کردند.
این فرضیه دیدگاه جدیدی در مورد نقش آتشفشانها در تاریخ اولیه زمین ارائه میدهد و همچنین ممکن است به درک احتمال شکلگیری شرایط مشابه در سایر سیارات منظومه شمسی کمک کند.
منبع: روزنامه ایزوستیا