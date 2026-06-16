دو زیست‌شناس روسی فرضیه جدیدی ارائه داده‌اند که به دنبال توضیح یکی از سؤالات اصلی مربوط به منشأ حیات روی زمین است: اینکه چگونه فسفر در مراحل اولیه تاریخ این سیاره در دسترس قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی -  پروفسور الکساندر مولکِدژانیان، متخصص مهندسی زیستی و بیوانفورماتیک در دانشگاه ایالتی مسکو، و همکارش، دانشیار داریا دیبرووا، اظهار داشتند که میدان‌های زمین‌گرمایی و فعالیت شدید آتشفشانی در زمین جوان ممکن است منابع اصلی فسفر در تاریخ اولیه این سیاره بوده باشند.

دانشمندان توضیح دادند که فسفر برای ظهور حیات ضروری است، زیرا جزئی از DNA و RNA و همچنین ترکیبات انرژی است که سلول‌ها را سوخت‌رسانی می‌کنند. با این حال، دانشمندان هنوز در مورد چگونگی در دسترس قرار گرفتن مقادیر کافی از ترکیبات فسفر شیمیایی فعال در زمین اولیه اختلاف نظر دارند.

محققان به آتشفشان کودریاوی در جزایر کوریل اشاره کردند، جایی که دمای ماگما به طور غیرمعمول بالا، انتقال مقادیر زیادی فسفر و سایر عناصر را از طریق بخار آتشفشانی به سطح زمین امکان‌پذیر می‌کند و محیطی غنی برای مواد لازم برای فرآیند‌های بیولوژیکی فراهم می‌کند.

طبق یافته‌های تیم ژئوشیمیدان آندری پیچکوف، فسفر در دما‌های بالا می‌تواند به طور مؤثر از طریق بخار آتشفشانی منتقل شود و سپس در محیط‌های نزدیک به سطح انباشته شود و آن را برای اولین واکنش‌های شیمیایی که گمان می‌رود راه را برای حیات هموار کرده‌اند، در دسترس قرار دهد.

مولکدژانیان گفت: "مطالعات روی آتشفشان کودریاوی نشان داده است که در دما‌های به اندازه کافی بالا، فسفر می‌تواند به طور مؤثر به بخار آتشفشانی تبدیل شده و به سطح منتقل شود. این بدان معناست که در شرایطی که در اوایل زمین حاکم بود، زمانی که فعالیت آتشفشانی بسیار بیشتر از امروز بود، این فرآیند‌ها ممکن است منبع مهمی از فسفر برای شیمی پیش بیولوژیکی بوده باشند. "

دانشمندان افزودند که فرآیند‌های مشابه ممکن است در آن مرحله اولیه تاریخ زمین، به ویژه پس از برخورد عظیمی که گمان می‌رود ماه را تشکیل داده باشد، گسترده بوده باشند. در طول این دوره، گوشته زمین بسیار داغ‌تر از امروز باقی ماند و منجر به فعالیت‌های آتشفشانی شدیدتر و گسترده‌تر شد.

در نتیجه، محیط‌های زمین‌شناسی مشابه فومرول‌ها - شکاف‌ها و منافذ با دمای بالا در مناطق آتشفشانی که از آنها گاز‌های داغ و بخار به سطح زمین بالا می‌آیند - تشکیل شدند و شرایط مطلوبی را برای انتقال عناصر شیمیایی ضروری فراهم کردند.

این فرضیه دیدگاه جدیدی در مورد نقش آتشفشان‌ها در تاریخ اولیه زمین ارائه می‌دهد و همچنین ممکن است به درک احتمال شکل‌گیری شرایط مشابه در سایر سیارات منظومه شمسی کمک کند.

منبع: روزنامه ایزوستیا

برچسب ها: حیات ، منشأ حیات ، کره زمین ، زیست شناس
خبرهای مرتبط
باید فکری به حال زمینمان کنیم!
از ماه تا زمین؛ موضوعات جدید در درک ریشه‌های حیات
شناسایی مولکول‌های الکل در مدار یک ستاره جوان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آماده‌باش ارتباطی در تهران، قم و مشهد در مراسم تشییع رهبر شهید
برنامه جدید امتحانات نهایی اعلام شد
رقابت بیش از نیم‌میلیون داوطلب در اولین آزمون ملی ۱۴۰۵
زمان آزمون مرحله غیرمتمرکز المپیاد علمی دانشجویی ۱۴۰۵ تغییر کرد
کاهش نرخ فرزندآوری به ۰.۹ در برخی استان‌ها
رصد یک پدیده عجیب در فضا مرتبط با یک سیاه‌چاله
توقف سه‌ماهه ورود مواد اولیه دارو از مسیر دریایی/ سند ملی توانبخشی تصویب شد
هدایت تحصیلی بر پایه تلفیق علاقه دانش‌آموز و نیاز مهارتی کشور استوار است
شناسایی عاملی برای افزایش خطر مرگ در مبتلایان به سرطان مغز
موتورولا به زودی یکی از بهترین گوشی‌های خود را عرضه خواهد کرد
آخرین اخبار
تب دنگی؛ نیش پشه‌ها را جدی بگیریم + فیلم
ابلاغ دستورالعمل بهداشتی توزیع نذورات در محرم/تاکید بر مصرف آب آشامیدنی سالم و نمک یددار
غذا‌های مناسب برای فصل تابستان + فیلم
دوست ناشناخته‌ای به نام پانکراس در بدن انسان + فیلم
رونمایی ادوبی از ویژگی‌های جدید فتوشاپ، پریمیر و لایت‌روم
یک فرضیه علمی جدید در مورد منشأ حیات روی زمین
عواملی که می‌توانند منجر به نتایج گمراه‌کننده آزمایش خون شوند
چه ارتباطی بین سال تولد و خطر سکته مغزی وجود دارد؟!
برنامه‌ریزی و هماهنگی همه جانبه برای برگزاری با كیفیت آزمون‌ مدارس سمپاد
تولید یک نوع باتری مقاوم در برابر دمای بالا
برنامه جدید امتحانات نهایی اعلام شد
شناسایی عاملی برای افزایش خطر مرگ در مبتلایان به سرطان مغز
از دست رفتن توده عظیمی از یخ قطب جنوب بر اثر گرمای ژوئن
آماده‌باش ارتباطی در تهران، قم و مشهد در مراسم تشییع رهبر شهید
موتورولا به زودی یکی از بهترین گوشی‌های خود را عرضه خواهد کرد
رصد یک پدیده عجیب در فضا مرتبط با یک سیاه‌چاله
زمان آزمون مرحله غیرمتمرکز المپیاد علمی دانشجویی ۱۴۰۵ تغییر کرد
توقف سه‌ماهه ورود مواد اولیه دارو از مسیر دریایی/ سند ملی توانبخشی تصویب شد
رقابت بیش از نیم‌میلیون داوطلب در اولین آزمون ملی ۱۴۰۵
کاهش نرخ فرزندآوری به ۰.۹ در برخی استان‌ها
هدایت تحصیلی بر پایه تلفیق علاقه دانش‌آموز و نیاز مهارتی کشور استوار است
پوشش بیمه‌ای ناکافی خدمات توانبخشی+ فیلم
احداث بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی آموزشی و درمانی امیراعلم ۲ با کمک خیرین
تمهیدات ویژه برای برگزاری مطلوب آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی ۱۴۰۵
هشدار پزشکان در مورد نادیده گرفتن وزوز گوش
یک جایگزین هوشمند برای بازیافت تلفن‌های رها شده
سیاره‌ای که طول روز در آن ۸۸ روز زمینی است!
چهار عامل کلیدی برای حملات قلبی