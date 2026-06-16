باشگاه خبرنگاران جوان - تیم های فوتبال ایران و نیوزیلند بامداد امروز سه شنبه 26 خرداد در حالی برگزار شد که طبق اعلام فیفا چهارمین بازی پر تماشاگر جام تا این لحظه لقب گرفته است.

دیدار تیم های فوتبال مکزیک و آفریقای جنوبی اولین بازی پر تماشاگر جام جهانی تا این لحظه است که البته این بازی در کشور میزبان یعنی مکزیک به عنوان دیدار افتتاحیه برگزار شد. دومین بازی پر تماشاگر بازی تیم های برزیل و مراکش بود و سومین دیدار مربوط به دیگر میزبان این بازی ها یعنی آمریکا در مقابل پاراگوئه بود.

بازی های تیم ملی ایران با توجه به حضور ایرانی های حاضر در آمریکا از استقبال خوبی برخوردار است و به نظر می رسد این استقبال در بازی با بلژیک بیشتر هم خواهد شد.