باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا منتظری اظهار کرد: میانگین زمان رسیدگی و پرداخت استرداد در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰ روز کاری کاهش یافته است.

او افزود: مودیان و فعالان اقتصادی در بخش‌های صادراتی، صنعتی و واحد‌های تولیدی بیشترین سهم را در دریافت استرداد داشته‌اند.

منتظری با اشاره به آمار‌های عملکردی گفت: مبلغ «استرداد مالیات عملکرد» در سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۷۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳، از ۲۸۹ میلیارد ریال به یک‌هزار و ۷۷ میلیارد ریال رسی؛ همچنین در بخش «مالیات بر ارزش افزوده»، مبلغ استرداد در سال ۱۴۰۴ با رشد حدود ۶۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن، از ۱۴ هزار میلیارد ریال به ۲۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

مدیرکل امور مالیاتی فارس به اقدامات این اداره کل برای کاهش پرونده‌های معوق استرداد اشاره کرد و گفت: با پایش مستمر پرونده ها، نظارت منظم بر فرآیند رسیدگی و تعیین تکلیف به موقع درخواست ها، تعداد پرونده‌های معوق استرداد در استان فارس همواره در سطح پایینی قرار دارد.

او تصریح کرد: تمرکز اصلی بر جلوگیری از ایجاد پرونده‌های معوق جدید و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های وارده بوده است؛ در این راستا، از طریق اولویت بندی پرونده ها، استفاده از ظرفیت سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، پیگیری مستمر پرونده‌های در دست رسیدگی و رفع سریع موانع اجرایی، امکان رسیدگی به موقع فراهم شده است؛ در نتیجه، استان از نظر موجودی پرونده‌های معوق استرداد در وضعیت مطلوبی قرار داشته و پرونده‌های محدود باقی مانده نیز در چارچوب زمانبندی مقرر در حال رسیدگی و تعیین تکلیف هستند.

منتظری تصریح کرد: مهم‌ترین چالش‌های استان در حوزه استرداد، ضرورت انجام بررسی‌های دقیق جهت احراز صحت اعتبارات مالیاتی، وجود مغایرت‌های اطلاعاتی در بخشی از پرونده‌ها، تکمیل نبودن مستندات ارائه شده توسط برخی مودیان و همچنین زمان بر بودن استعلام‌ها و هماهنگی‌های بین دستگاهی بوده است. این اداره کل با انجام اقدامات اصلاحی و تحولی و بهره گیری موثر از سامانه‌های الکترونیکی (سامانه مودیان، پایانه‌های فروشگاهی و.)، تسهیل و استانداردسازی فرآیند‌های رسیدگی، تقویت نظارت و پایش مستمر پرونده‌ها و پیگیری هدفمند پرونده‌های در انتظار رسیدگی، عملکرد در این حوزه را بهبود بخشیده است.

او ادامه داد: استقرار قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نقش موثری در بهینه سازی فرآیند استرداد مالیات و کاهش زمان رسیدگی به درخواست‌های استرداد داشته است. با ثبت و تبادل بر خط اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی در سامانه مودیان، امکان صحت سنجی و تطبیق اطلاعات خرید و فروش مودیان با سرعت و دقت بیشتری فراهم شده و نیاز به بررسی‌های زمان بر و مکاتبات متعدد کاهش یافته است.

مدیرکل امور مالیاتی فارس تاکید کرد: همچنین دسترسی به اطلاعات شفاف، مستند و قابل اتکا در سامانه، موجب کاهش ابهامات، کاهش موارد اختلافی و تسریع در فرآیند رسیدگی و تایید درخواست‌های استرداد شده است؛ از سوی دیگر، افزایش شفافیت زنجیره معاملات و امکان رصد اعتبارات مالیاتی، زمینه مدیریت ریسک و شناسایی موارد غیر واقعی را فراهم کرده و تمرکز کارشناسان را بر پروند‌های دارای ریسک بالاتر معطوف نموده است.

منتظری اضافه کرد: به‌رغم کاهش درآمد‌های مالیاتی در دوران اضطرار و شرایط جنگی، بهبود فرآیند استرداد مالیات نقش مهمی در حمایت از فعالان اقتصادی و مودیان ایفا می‌کند؛ تسریع در استرداد مالیات موجب بازگشت سریعتر منابع مالی به چرخه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی شده و به تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و خدماتی کمک می‌کند؛ علاه بر این بهبود روند استرداد نماد تمکین به قانون، احترام به حقوق مودیان و پذیرش ابراز مبتنی بر صداقت و عامل اعتماد مودیان به نظام مالیاتی و منجر به عدالت اجتماعی می‌شود.

منبع: امور مالیاتی فارس