در مزایده ۳۰۴ اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی که از ۲۹ اردیبهشت آغاز شده است در مجموع بیش از ۵۷ هزار میلیارد ریال کالا عرضه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مزایده سراسری ۳۰۴ اموال منقول ازصبح امروز سه شنبه ۲۶ خردادماه آغاز و تا دوشنبه ۸ تیرماه ادامه خواهد داشت در این مزایده ۳۰ استان حضور دارند و ۱۹۵۹ پارتی انواع کالا با قیمت پایه بیش از ۵۷ هزار میلیارد ریال عرضه شده است.

انواع وسایط نقلیه سنگین و راهسازی، انواع خودرو‌های سواری ایرانی و خارجی، انواع لوازم یدکی، انواع لوازم خانگی برقی و غیر برقی و قطعات، طلا، سکه، نقره، انواع ابزارآلات و ماشین آلات صنعتی، اقلام سریع الفساد خوراکی (روغن، چای، برنج، خشکبار و ...)، انواع منسوجات، انواع لوازم الکتریکی و الکترونیکی، انواع لوازم خرازی انواع ساعت و اکسسوری، دخانیات، لوازم و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، انواع لوازم و تجهیزات ساختمانی، انواع لوازم تحریر، لوازم و تجهیزات مخابراتی، موبایل و لوازم جانبی، لپ تاپ و لوازم جانبی، پوشاک، کیف و کفش، اجزا و قطعات دستگاه‌های رمز ارز، مواد شیمیایی و پتروشیمی، ابزارآلات و ماشین آلات کشاورزی، انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، دستگاه‌های خط تولید و صنعتی در این مزایده عرضه شده است.

بر اساس اطلاعات جدول زمان بندی، علاقه مندان می‌توانند با دریافت اطلاعات مزایده از طریق سامانه ستاد تدارکات الکترونیک دولت به نشانی eauc.setadiran.ir و یا تارنمای سازمان اموال تملیکی، از کالا‌های عرضه شده بازدید به عمل آورده و پیشنهاد‌های قیمتی خود را در سامانه مذکور ثبت نمایند.

بازدید از کالا‌های مطرح شده، در تمامی ایام هفته از ساعت ۸ الی ۱۴ امکانپذیر خواهد بود، ثبت پشنهاد قیمت در سامانه مذکور حداکثر تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۸ تیرماه امکان پذیر است.

منبع: سازمان جمع آوری و فروش اموال‌تملیکی

برچسب ها: اموال تملیکی ، کالا
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