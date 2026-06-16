فرمانده انتظامی ممسنی از شناسایی و انهدام یک باند حرفه‌ای قاچاق خودرو و جعل اسناد در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیدمحمد یوسفی فرمانده انتظامی ممسنی بیان کرد: در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز و در جهت پیگیری یک فقره پرونده جعل اسناد خودرو‌های خارجی و مقابله با باند‌های قاچاق سازمان‌یافته، مأموران پلیس آگاهی شهرستان ممسنی موفق به شناسایی و دستگیری اعضای یک باند حرفه‌ای شدند.

او افزود: در جریان این عملیات، ۵ نفر از متهمان اصلی پرونده دستگیر شدند و یک دستگاه خودروی لکسوس قاچاق توقیف شد.

فرمانده انتظامی ممسنی در ادامه گفت: بر اساس بررسی‌های فنی و کارشناسی، مشخص شد خودروی مذکور از نوع سند نمره بوده و با استفاده از اسناد جعلی، جایگزین خودروی اصلی شده است و شماره‌های بدنه خودرو به صورت دست‌کوب و قطعه‌گذاری تغییر یافته تا با اسناد جعلی تطبیق داده شود.

این مقام انتظامی با بیان اینکه ارزش خودروی مکشوفه بنا بر نظر کارشناسان، ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شد و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: انهدام باند ، باند قاچاق ، قاچاق خودرو
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