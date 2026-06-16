باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه انگلیسی «ایندیپندنت» به آمریکایی‌ها توصیه کرد که انتظار هیچ پیشرفتی را به این زودی‌ها نداشته باشند، زیرا شوک قیمت در بازار‌های محلی در پی تجاوز به ایران ادامه دارد.

این روزنامه ادامه داد توافق اولیه‌ای که برای پایان دادن به جنگ با ایران حاصل شده، سوالات فوری در مورد احتمال کاهش قیمت مصرف‌کننده ایجاد کرده است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بعید است کاهش قابل توجه قیمت بنزین، مواد غذایی و بلیط هواپیما به سرعت محقق شود.

ایندیپندنت تاکید کرد که در همین راستا، بعید است که قیمت بلیط هواپیما در آمریکا به سرعت کاهش یابد، زیرا خطوط هوایی تمایل دارند سوخت را از قبل خریداری کرده و برنامه‌های خود را به تدریج تنظیم کنند، به این معنی که کاهش قیمت نفت و سوخت جت هفته‌ها یا ماه‌ها طول می‌کشد تا واقعا بر هزینه‌های بلیط تاثیر بگذارد.

در مورد معیشت روزمره، انتظار می‌رود قیمت مواد غذایی برای چند ماه آینده تحت فشار تورمی مداوم باقی بماند. کارشناسان این امر را به افزایش مداوم هزینه‌های سوخت، اختلالات زنجیره تامین و کمبود شدید کود نسبت می‌دهند که بر عملکرد محصولات کشاورزی در سراسر جهان تأثیر منفی می‌گذارد.

از سویی دیگر بخش‌ها و صنایع حیاتی انتظار دارند که هزینه‌ها و قیمت‌ها تا سال‌ ۲۰۲۷ همچنان افزایش یابد، که به وضوح نشان‌دهنده وابستگی شدید به واردات، تعرفه‌ها و هزینه‌های اضافی سوخت است که در نهایت به مسیر بهبودی بلندمدت برای مصرف‌کنندگان در تمام بخش‌های تجاری و خدماتی اشاره دارد.

منبع: المیادین