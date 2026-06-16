دانشمندان دانشگاه راتگرز در ایالات متحده، ارتباط قابل توجهی بین سال تولد فرد و احتمال ابتلا به سکته مغزی کشف کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - سکته مغزی سالانه جان بین ۶ تا ۷ میلیون نفر را در سراسر جهان می‌گیرد و آن را به یکی از علل اصلی مرگ و میر و ناتوانی در سطح جهان تبدیل می‌کند.

در یک مطالعه تازه، محققان داده‌های بیش از ۲۲۵۰۰۰ مورد سکته مغزی را تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند افرادی که بین سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۴ متولد شده‌اند، تقریباً دو برابر بیشتر از افرادی که بین سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۴ متولد شده‌اند، در معرض خطر سکته مغزی قرار دارند. نتایج همچنین نشان داد که گروه دوم کمترین میزان سکته مغزی خونریزی دهنده را دارند.

برعکس، بالاترین میزان خطر در بین افرادی که قبل از سال ۱۹۴۵ متولد شده بودند، مشاهده شد.

پروفسور جان بی. کاستیس، رئیس تیم تحقیقاتی که این مطالعه را انجام داد، در مجله انجمن قلب آمریکا اظهار داشت که این یافته‌ها به دلیل عوامل مرموز یا غیرقابل توضیح نیستند، بلکه می‌توان آنها را از دیدگاه پزشکی روشن توضیح داد.

او خاطرنشان کرد که یکی از دلایل اصلی این است که دارو‌های کاهش دهنده کلسترول، مانند استاتین‌ها، و همچنین درمان‌های مدرن برای فشار خون بالا، تا بعد از اواسط قرن بیستم به طور گسترده در دسترس قرار نگرفتند، که این امر بر سطح پیشگیری و درمان در نسل‌های مختلف تأثیر گذاشت.

پروفسور جان بی افزود که از دهه ۱۹۶۰، جهان شاهد افزایش قابل توجه میزان چاقی و دیابت بوده است که از جمله برجسته‌ترین عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی هستند که خود از علل اصلی سکته مغزی می‌باشند.

او همچنین به پدیده رو به رشد خوددرمانی و نادیده گرفتن توصیه‌های پزشکان و دارو‌های تجویز شده توسط برخی از بیماران، همراه با افزایش اتکا به اطلاعات پزشکی غیرقابل اعتماد آنلاین، اشاره کرد که می‌تواند بر سلامت عمومی تأثیر منفی بگذارد و بهره کامل از پیشرفت‌های پزشکی را محدود کند.

طبق این مطالعه، به نظر می‌رسد افراد ۶۰ تا ۷۰ ساله بیشترین بهره را از پیشرفت‌های پزشکی و اقدامات پیشگیرانه مدرن برده‌اند، در حالی که خطرات برای افراد بالای ۷۲ سال به دلیل کاهش سن و همچنین برای گروه‌های سنی جوان‌تر ۴۰ تا ۵۵ سال به دلیل افزایش شیوع عوامل خطر مرتبط با سبک زندگی همچنان بالا است.

سکته مغزی سومین علت اصلی مرگ و میر در سراسر جهان و علت اصلی ناتوانی طولانی مدت است. تخمین زده می‌شود که سالانه تقریباً ۱۲ میلیون نفر دچار سکته مغزی می‌شوند و بین ۶ تا ۷ میلیون نفر بر اثر آن جان خود را از دست می‌دهند، به این معنی که تقریباً هر یک و نیم دقیقه در سراسر جهان یک سکته مغزی جدید رخ می‌دهد.

منبع: Komsomolskaya Pravda

برچسب ها: سکته مغزی ، سال تولد ، مرگ و میر
خبرهای مرتبط
موارد سکته مغزی به عنوان یک قاتل جهانی در حال افزایش است
سکته مغزی دومین عامل مرگ و میر افراد در کشور
دبیر علمی دوازدهمین کنگره سکته مغزی مطرح کرد؛
زمان طلایی درمان سکته مغزی را جدی بگیرید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آماده‌باش ارتباطی در تهران، قم و مشهد در مراسم تشییع رهبر شهید
برنامه جدید امتحانات نهایی اعلام شد
رقابت بیش از نیم‌میلیون داوطلب در اولین آزمون ملی ۱۴۰۵
زمان آزمون مرحله غیرمتمرکز المپیاد علمی دانشجویی ۱۴۰۵ تغییر کرد
کاهش نرخ فرزندآوری به ۰.۹ در برخی استان‌ها
رصد یک پدیده عجیب در فضا مرتبط با یک سیاه‌چاله
توقف سه‌ماهه ورود مواد اولیه دارو از مسیر دریایی/ سند ملی توانبخشی تصویب شد
هدایت تحصیلی بر پایه تلفیق علاقه دانش‌آموز و نیاز مهارتی کشور استوار است
شناسایی عاملی برای افزایش خطر مرگ در مبتلایان به سرطان مغز
موتورولا به زودی یکی از بهترین گوشی‌های خود را عرضه خواهد کرد
آخرین اخبار
تب دنگی؛ نیش پشه‌ها را جدی بگیریم + فیلم
ابلاغ دستورالعمل بهداشتی توزیع نذورات در محرم/تاکید بر مصرف آب آشامیدنی سالم و نمک یددار
غذا‌های مناسب برای فصل تابستان + فیلم
دوست ناشناخته‌ای به نام پانکراس در بدن انسان + فیلم
رونمایی ادوبی از ویژگی‌های جدید فتوشاپ، پریمیر و لایت‌روم
یک فرضیه علمی جدید در مورد منشأ حیات روی زمین
عواملی که می‌توانند منجر به نتایج گمراه‌کننده آزمایش خون شوند
چه ارتباطی بین سال تولد و خطر سکته مغزی وجود دارد؟!
برنامه‌ریزی و هماهنگی همه جانبه برای برگزاری با كیفیت آزمون‌ مدارس سمپاد
تولید یک نوع باتری مقاوم در برابر دمای بالا
برنامه جدید امتحانات نهایی اعلام شد
شناسایی عاملی برای افزایش خطر مرگ در مبتلایان به سرطان مغز
از دست رفتن توده عظیمی از یخ قطب جنوب بر اثر گرمای ژوئن
آماده‌باش ارتباطی در تهران، قم و مشهد در مراسم تشییع رهبر شهید
موتورولا به زودی یکی از بهترین گوشی‌های خود را عرضه خواهد کرد
رصد یک پدیده عجیب در فضا مرتبط با یک سیاه‌چاله
زمان آزمون مرحله غیرمتمرکز المپیاد علمی دانشجویی ۱۴۰۵ تغییر کرد
توقف سه‌ماهه ورود مواد اولیه دارو از مسیر دریایی/ سند ملی توانبخشی تصویب شد
رقابت بیش از نیم‌میلیون داوطلب در اولین آزمون ملی ۱۴۰۵
کاهش نرخ فرزندآوری به ۰.۹ در برخی استان‌ها
هدایت تحصیلی بر پایه تلفیق علاقه دانش‌آموز و نیاز مهارتی کشور استوار است
پوشش بیمه‌ای ناکافی خدمات توانبخشی+ فیلم
احداث بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی آموزشی و درمانی امیراعلم ۲ با کمک خیرین
تمهیدات ویژه برای برگزاری مطلوب آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی ۱۴۰۵
هشدار پزشکان در مورد نادیده گرفتن وزوز گوش
یک جایگزین هوشمند برای بازیافت تلفن‌های رها شده
سیاره‌ای که طول روز در آن ۸۸ روز زمینی است!
چهار عامل کلیدی برای حملات قلبی