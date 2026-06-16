باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - سکته مغزی سالانه جان بین ۶ تا ۷ میلیون نفر را در سراسر جهان میگیرد و آن را به یکی از علل اصلی مرگ و میر و ناتوانی در سطح جهان تبدیل میکند.
در یک مطالعه تازه، محققان دادههای بیش از ۲۲۵۰۰۰ مورد سکته مغزی را تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند افرادی که بین سالهای ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۴ متولد شدهاند، تقریباً دو برابر بیشتر از افرادی که بین سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۴ متولد شدهاند، در معرض خطر سکته مغزی قرار دارند. نتایج همچنین نشان داد که گروه دوم کمترین میزان سکته مغزی خونریزی دهنده را دارند.
برعکس، بالاترین میزان خطر در بین افرادی که قبل از سال ۱۹۴۵ متولد شده بودند، مشاهده شد.
پروفسور جان بی. کاستیس، رئیس تیم تحقیقاتی که این مطالعه را انجام داد، در مجله انجمن قلب آمریکا اظهار داشت که این یافتهها به دلیل عوامل مرموز یا غیرقابل توضیح نیستند، بلکه میتوان آنها را از دیدگاه پزشکی روشن توضیح داد.
او خاطرنشان کرد که یکی از دلایل اصلی این است که داروهای کاهش دهنده کلسترول، مانند استاتینها، و همچنین درمانهای مدرن برای فشار خون بالا، تا بعد از اواسط قرن بیستم به طور گسترده در دسترس قرار نگرفتند، که این امر بر سطح پیشگیری و درمان در نسلهای مختلف تأثیر گذاشت.
پروفسور جان بی افزود که از دهه ۱۹۶۰، جهان شاهد افزایش قابل توجه میزان چاقی و دیابت بوده است که از جمله برجستهترین عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی هستند که خود از علل اصلی سکته مغزی میباشند.
او همچنین به پدیده رو به رشد خوددرمانی و نادیده گرفتن توصیههای پزشکان و داروهای تجویز شده توسط برخی از بیماران، همراه با افزایش اتکا به اطلاعات پزشکی غیرقابل اعتماد آنلاین، اشاره کرد که میتواند بر سلامت عمومی تأثیر منفی بگذارد و بهره کامل از پیشرفتهای پزشکی را محدود کند.
طبق این مطالعه، به نظر میرسد افراد ۶۰ تا ۷۰ ساله بیشترین بهره را از پیشرفتهای پزشکی و اقدامات پیشگیرانه مدرن بردهاند، در حالی که خطرات برای افراد بالای ۷۲ سال به دلیل کاهش سن و همچنین برای گروههای سنی جوانتر ۴۰ تا ۵۵ سال به دلیل افزایش شیوع عوامل خطر مرتبط با سبک زندگی همچنان بالا است.
سکته مغزی سومین علت اصلی مرگ و میر در سراسر جهان و علت اصلی ناتوانی طولانی مدت است. تخمین زده میشود که سالانه تقریباً ۱۲ میلیون نفر دچار سکته مغزی میشوند و بین ۶ تا ۷ میلیون نفر بر اثر آن جان خود را از دست میدهند، به این معنی که تقریباً هر یک و نیم دقیقه در سراسر جهان یک سکته مغزی جدید رخ میدهد.
منبع: Komsomolskaya Pravda