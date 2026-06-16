امتحانات نهایی دانش‌آموزان از ۲۰ تیر آغاز می‌شود و ۱۲ مرداد پایان می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه امتحانات نهایی دانش‌آموزان قرار بود ۱۳ تیر آغاز شود که به دلیل هم‌زمانی با ایام تشییع رهبر شهید انقلاب تغییر کرد و حالا قرار است از ۲۰ تیر آغاز شود. بر اساس بخشنامه وزارت آموزش و پرورش، آزمون‌های غیر نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که تا پیش از شروع آزمون‌های نهایی پایان یابند.

برگزاری آزمون‌های متقاضیان طرح جامع، تعیین پایه، تغییر رشته، جهش تحصیلی، داوطلبان آزاد و دروس غیرحضوری دوره‌های تحصیلی به شیوه حضوری برنامه‌ریزی و در بازه زمانی برگزاری آزمون‌های نهایی انجام می‌شود.

مدارس باید در اسرع وقت برنامه آزمون را بدون تغییر در محل مناسب نصب کرده و علاوه بر آن تاریخ و زمان برگزاری آزمون‌های هر رشته را به نحو مقتضی و با بهره‌برداری از ظرفیت پیام رسان‌های مدرسه به اطلاع تمام دانش آموزان و داوطلبان آزاد برساند.

دانش‌آموزان شرکت کننده در آزمون‌های نهایی، نشانی مراکز آزمون و کارت ورود به جلسه خود را ممهور به مُهر، از مدرسه محل تحصیل و سایر شرکت کنندگان با مراجعه به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir و یا اداره آموزش و پرورش منطقه دریافت کنند.

دانش‌آموزان متقاضی شرکت در این آزمون‌ها به صورت مهمان، لازم است حداکثر تا ۱۵ روز قبل از برگزاری اولین آزمون، درخواست خود را به اداره آموزش و پرورش مبدا و مقصد ارائه کنند.

سؤالات آزمون‌های نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم بر اساس مفاد راهنمای عملی ارزشیابی و جداول بارم‌بندی متناسب با اهداف، محتوا و ارزشیابی دروس طراحی می‌شوند. به منظور آگاهی از نحوه طراحی سؤالات و آمادگی بیشتر دانش‌آموزان برای شرکت در آزمون‌ها، محتوای آموزشی شامل راهنمای عمل ارزشیابی، بارم‌بندی محتوای دروس و بسته‌های آموزشی به تفکیک هر درس با مشارکت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و دبیرخانه‌های راهبری کشوری تولید شده به انضمام برنامه آزمون‌ها با مراجعه به نشانی azmoon.medu.ir قابل دسترسی است.

 

برچسب ها: امتحانات نهایی ، دانش آموزان
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