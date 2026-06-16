باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کریس مورفی، سناتور دموکرات آمریکا به سی‌ان‌ان گفت که توافق موقت دولت ترامپ با ایران «یک توهین» است، اما اگر در نهایت به جنگ با ایران پایان دهد، «چیز خوبی» است.

مورفی ادامه داد: «به نظر من هر دو درست است. این تسلیم شدن در برابر ایران است و خوب است که ما تسلیم می‌شویم، زیرا هر روزی که این جنگ ادامه پیدا کند، اوضاع برای آمریکا بدتر می‌شود و ما به سادگی افراد شایسته‌ای برای مدیریت امنیت ملی در حال حاضر نداریم.»

او ادامه داد: «من برای ژنرال‌ها و سربازانمان احترام زیادی قائلم، اما آنها به جنگی پرتاب شدند که نمی‌توانستند در آن پیروز شوند. بنابراین، بله، ما باید همین حالا به صورت یکجانبه این جنگ را متوقف کنیم، زیرا آمریکایی‌ها توانایی مالی آن را ندارند.»

این سناتور دموکرات خاطرنشان کرد که «ایران روز به روز قوی‌تر می‌شود. ماموریت نظامی غیرممکن بود. هیچ راهی وجود نداشت که حملات هوایی بتواند برنامه هسته‌ای، برنامه پهپادی یا برنامه موشکی ایران را از بین ببرد.»

مورفی اظهار داشت که «شرایط تحقیرآمیز است، اما ادامه دادن یک جنگ شکست‌خورده برای یک ماه دیگر یا چند ماه دیگر، بدتر از تحقیر این توافق به ظاهر موقت می‌بود.»

منبع: سی‌ان‌ان