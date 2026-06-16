سناتور دموکرات با توهین‌آمیز خواندن توافق موقت گفت که این توافق توهین‌آمیز بهتر از ادامه دادن به جنگی بود که آمریکا توانایی پیروزی در آن را ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کریس مورفی، سناتور دموکرات آمریکا به  سی‌ان‌ان گفت که توافق موقت دولت ترامپ با ایران «یک توهین» است، اما اگر در نهایت به جنگ با ایران پایان دهد، «چیز خوبی» است.

مورفی ادامه داد: «به نظر من هر دو درست است. این تسلیم شدن در برابر ایران است و خوب است که ما تسلیم می‌شویم، زیرا هر روزی که این جنگ ادامه پیدا کند، اوضاع برای آمریکا بدتر می‌شود و ما به سادگی افراد شایسته‌ای برای مدیریت امنیت ملی در حال حاضر نداریم.»

او ادامه داد: «من برای ژنرال‌ها و سربازانمان احترام زیادی قائلم، اما آنها به جنگی پرتاب شدند که نمی‌توانستند در آن پیروز شوند. بنابراین، بله، ما باید همین حالا به صورت یکجانبه این جنگ را متوقف کنیم، زیرا آمریکایی‌ها توانایی مالی آن را ندارند.»

این سناتور دموکرات خاطرنشان کرد که «ایران روز به روز قوی‌تر می‌شود. ماموریت نظامی غیرممکن بود. هیچ راهی وجود نداشت که حملات هوایی بتواند برنامه هسته‌ای، برنامه پهپادی یا برنامه موشکی ایران را از بین ببرد.»

مورفی اظهار داشت که «شرایط تحقیرآمیز است، اما ادامه دادن یک جنگ شکست‌خورده برای یک ماه دیگر یا چند ماه دیگر، بدتر از تحقیر این توافق به ظاهر موقت می‌بود.»

منبع: سی‌ان‌ان

برچسب ها: کریس مورفی ، توافق صلح ، ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۹ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
باور نمی کنیم این جنگ زرگری است ،سناتورهای آمریکایی همه از یک جنس هستند
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
حالا که ایران داره پیروزیش رو تقدیم آمریکا میکنن
۱
۰
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