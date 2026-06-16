معاون سازمان بازرسی کل کشور بر بررسی موضوع در چارچوب قانون و رفع موانع صادرات تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیرو پیگیری‌های اتاق بازرگانی فارس، عسکری نماینده مردم داراب و رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، عبداللهی نماینده مردم مرودشت و پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل اتحادیه تعاونی روستایی صنایع کنسرو فارس؛ در دیدار با معاون سازمان بازرسی کل کشور، راهکار‌های رفع مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان به بازار‌های عراق و افغانستان را مورد بررسی و پیگیری قرار دادند.

در این دیدار که با حضور اسدیان، معاون سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، حاضران به تشریح چالش‌های پیش روی صادرکنندگان، به‌ویژه فعالان حوزه صنایع غذایی و کنسرو استان فارس پرداختند و خواستار بازنگری در برخی رویه‌های مرتبط با رفع تعهدات ارزی شدند.

عسکری نماینده مردم داراب و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به نقش مهم صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی در توسعه اقتصادی کشور، اظهار کرد: شرایط خاص بازار‌های عراق و افغانستان و محدودیت‌های موجود در مبادلات مالی با این کشورها، موجب شده است بخشی از صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی خود با مشکلات جدی مواجه شوند.

همچنین عبدالهی، نماینده مردم مرودشت و پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، گفت: تداوم برخی رویه‌های فعلی می‌تواند انگیزه فعالان اقتصادی برای حضور در بازار‌های هدف منطقه‌ای را کاهش دهد و لازم است دستگاه‌های مسئول با رویکردی حمایتی به این موضوع ورود کنند.

سیوندانی مدیرعامل اتحادیه تعاونی روستایی صنایع کنسرو فارس نیز در این نشست، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت صادرات محصولات کنسروی به عراق و افغانستان، مشکلات عملیاتی صادرکنندگان در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات و ثبت تعهدات ارزی را تشریح کرد.

در ادامه احمد اسدیان، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، هم پس از استماع دیدگاه‌ها و مطالب مطرح شده، بر بررسی دقیق موضوع در چارچوب قوانین و مقررات تأکید کرد و گفت: حمایت از تولید و صادرات از اولویت‌های کشور است و مسائل مطرح‌شده با هدف رفع موانع موجود و تسهیل فعالیت صادرکنندگان، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

در پایان این نشست مقرر شد راهکار‌های پیشنهادی برای حل مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به بازار‌های عراق و افغانستان، در تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی و پیگیری شود.

منبع: اتاق بازرگانی فارس