سرمربی اخراجی و سابق تیم فوتبال عربستان سرمربی تونس در ۲ بازی آینده جام جهانی است.

بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
باشگاه خبرنگاران جوان - شکست سنگین تونس مقابل سوئد، زمینهساز اخراج صبری لموشی شد. در نتیجه این اتفاق، فدراسیون فوتبال تونس بلافاصله دستبهکار شد و تصمیم گرفت اروه رنار را بهعنوان سرمربی جدید عقابهای کارتاژ انتخاب کند.
اروه رنارِ فرانسوی که قبل از شروع جام جهانی از تیم ملی عربستان اخراج شده بود، قرار است برای سومین مرتبه در این تورنمنت سرمربیگری کند
رنار ۵۷ ساله در جام جهانی ۲۰۱۸ سرمربی مراکش بود و ۲۰۲۲ همراه با عربستان سعودی توانست آرژانتین را شکست دهد اما از این تیم اخراج شد.