سرمربی اخراجی و سابق تیم فوتبال عربستان سرمربی تونس در ۲ بازی آینده جام جهانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  شکست سنگین تونس مقابل سوئد، زمینه‌ساز اخراج صبری لموشی شد. در نتیجه این اتفاق، فدراسیون فوتبال تونس بلافاصله دست‌به‌کار شد و تصمیم گرفت اروه رنار را به‌عنوان سرمربی جدید عقاب‌های کارتاژ انتخاب کند.

اروه رنارِ فرانسوی که قبل از شروع جام جهانی از تیم ملی عربستان اخراج شده بود، قرار است برای سومین مرتبه در این تورنمنت سرمربیگری کند

رنار ۵۷ ساله در جام جهانی ۲۰۱۸ سرمربی مراکش بود و ۲۰۲۲ همراه با عربستان سعودی توانست آرژانتین را شکست دهد اما از این تیم اخراج شد.

برچسب ها: جام جهانی ۲۰۲۶ ، فدراسیون جهانی فوتبال
خبرهای مرتبط
سرمربی تونس: ایران می‌تواند در جام جهانی موفق عمل کند
کی روش ششمین مربی گران قیمت جام جهانی روسیه
هشدار سرمربی تونس به قطری ها؛ ایران 9 بازیکن جنگنده دارد
هدیه سرمربی تیم ملی تونس به کارلوس کی روش + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ایران ۲ - ۲ نیوزیلند/ خط دفاع پراشتباه مانع پیروزی شاگردان قلعه‌نویی شد + فیلم
ادعای انگلیسی ها: فیفا شادی گل محبی را بررسی می‌کند
حاج‌صفی تاریخ‌ساز شد/ رکوردی که هیچ ایرانی به آن نرسیده بود
ویزای آمریکای مهدی ترابی منقضی شد/ دردسر برای طارمی و الهویی در فرودگاه لس‌آنجلس
اروگوئه از شکست مقابل عربستان گریخت + فیلم
پاسخ محکم رضاییان به خبرنگار خارجی: مسائل داخلی ایران به شما ربطی ندارد
دلیل شادی گل محبی در دیدار با نیوزیلند چه بود؟
تقابل فرانسه و سنگال، تکرار تاریخ پس از ۲۴ سال
چرا ایران نتوانست مقابل نیوزلند به پیروزی برسد؟ + فیلم
قلعه‌نویی: از بازی راضی‌ام، اما نه از نتیجه
آخرین اخبار
تاکید سرمربی استقلال به جذب مربی خارجی
از شوک بزرگ به اسپانیا تا ماجرای تغییرات میلان + فیلم
طارمی: اینجا هستیم تا فوتبال بازی کنیم
توضیح محبی درباره شادی پس از گلش
پاسخ محکم رضاییان به خبرنگار خارجی: مسائل داخلی ایران به شما ربطی ندارد
صبر تونسی‌ها برای صبری کافی نبود
چرا ایران نتوانست مقابل نیوزلند به پیروزی برسد؟ + فیلم
بازی تیم ملی فوتبال مقابل نیوزیلند چهارمین بازی پر تماشاگر جام
مهدوی‌کیا ستاره جام جهانی ۹۸ در کنار تیم ملی ایران
ادعای انگلیسی ها: فیفا شادی گل محبی را بررسی می‌کند
صعود یک‌پله‌ای ایران در رده‌بندی بهترین‌های تاریخ جام جهانی
رامین رضاییان: بازی را خوب شروع کردیم، اما بد گل خوردیم
دلیل شادی گل محبی در دیدار با نیوزیلند چه بود؟
وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی از انحصار میرزازاده خارج شد
ویزای آمریکای مهدی ترابی منقضی شد/ دردسر برای طارمی و الهویی در فرودگاه لس‌آنجلس
پیام حمایتی رئیس فیفا به مهدی تاج
سهراب بختیاری‌زاده در استقلال ماندگار شد
اینفانتینو خطاب به ملی‌پوشان ایران: پیام بزرگی به دنیا دادید+ فیلم
تقابل فرانسه و سنگال، تکرار تاریخ پس از ۲۴ سال
سخنگوی فدراسیون فوتبال: برای بستن بازوبند مشکی در شب عاشورا مجوز می‌گیریم + فیلم
ستاره نیوزیلند: ایران ما را تحت فشار گذاشت
کسری طاهری سرخپوش می‌شود
رضاییان: هنوز همه چیز در اختیار تیم ملی است
قلعه‌نویی: از بازی راضی‌ام، اما نه از نتیجه
رضاییان ستاره ایران مقابل نیوزیلند؛ گل، پاس گل و عنوان بهترین بازیکن زمین
بازلی: بازی را کنترل کردیم/ اما برد را از دست دادیم
رضاییان کنار طارمی در تاریخ‌سازی جام جهانی
حاج‌صفی تاریخ‌ساز شد/ رکوردی که هیچ ایرانی به آن نرسیده بود
ایران ۲ - ۲ نیوزیلند/ خط دفاع پراشتباه مانع پیروزی شاگردان قلعه‌نویی شد + فیلم
اروگوئه از شکست مقابل عربستان گریخت + فیلم