مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان گفت: همزمان با آغاز ماه محرم در قالب پویش اطعام و احسان حسینی، نخستین آشپزخانه اطعام حسینی با همکاری مرکز نیکوکاری صاحب الزمان (عج) در شهر بندرعباس راه اندازی شد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین راه اندازی و شروع فعالیت آشپزخانه های اطعام و احسان حسینی استان هرمزگان با حضور آیت الله محمد عبادی زاده، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس، حمید باسره، مدیرکل و جمعی از مدیران ستادی کمیته امداد استان هرمزگان،رئیس کمیته امداد منطقه دو بندرعباس و جمعی از مسئولین و اعضای هیئت عامل مرکز نیکوکاری مسجد صاحب الزمان (عج) در بندرعباس برگزار گردید.

آیت الله عبادی زاده، نماینده ولی فقیه در استان در حاشیه این مراسم گفت: کمیته امداد هر ساله در راستای کمک به معیشت نیازمندان در ماه محرم، اقدام به راه اندازی آشپزخانه هایی با عنوان اطعام حسینی برای طبخ و پخت غذای گرم می نماید که امسال نیز با همت و همکاری این نهاد، مراکز نیکوکاری محلات و هئیت های مذهبی در استان این آشپزخانه های مردمی پویش اطعام حسینی در سطح استان راه اندازی شده است.

حمید باسره، مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان نیز در حاشیه این آیین اظهار داشت: همزمان با آغاز ماه محرم و ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران ایشان؛ در قالب اجرای پویش اطعام و احسان حسینی در استان هرمزگان، امروز نخستین آشپزخانه اطعام حسینی به نمایندگی از ۱۲۵ آشپزخانه در سراسر استان با حضور آیت‌الله عبادی زاده، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس، با همکاری و مشارکت فعال مراکز نیکوکاری، هیئت های مذهبی استان و خیرین شروع به پخت غذای گرم و توزیع آن بین نیازمندان می نمایند.

باسره افزود: امیدواریم با همکاری همه هئیت های مذهبی و کمک های مردمی و هم افزایی خیرین در این ایام و تا پایان ماه صفر بتوانیم با اجرای پویش اطعام حسینی، بالغ بر 1 میلیون و 500 پرس غذای گرم طبخ و توزیع کنیم و بیش از 5 هزار بسته ی معیشتی نیز در قالب پویش احسان حسینی تهیه و در اختیار خانواده های نیازمند در سطح استان قرار بدهیم.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان خاطر نشان کرد: مردم نوع دوست و خیرین نیک اندیش به منظور مشارکت در پویش «اطعام و احسان حسینی» و کمک به پخت و توزیع غذای گرم و یا تامین و اهدای بسته های معیشتی به ایتام و نیازمندان می توانند از طریق شماره گیری کد دستوری #076*8877* یا واریز نقدی شماره کارت مجازی 6037997950030222 به نام اطعام حسینی مشارکت نموده و یاریگر نیازمندان و ایتام در این ایام باشند.

در ادامه این مراسم دکتر عبادی زاده نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس تصریح کرد: در سال گذشته با اجرای این پویش بیش از یک میلیون و 200 هزار پرس غذای گرم توزیع شده است که امسال پیش بینی و هدف‌گذاری ما پخت بالغ بر یک میلیون 500 هزار پرس غذای گرم است که انشاالله با مشارکت خوب مردم تا پایان ماه صفر بیش از این ها محقق خواهد شد.

آیت الله عبادی زاده در پایان با بیان اینکه پویش اطعام حسینی تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت، افزود: کمیته امداد و مراکز نیکوکاری مردم نهاد به عنوان متولیان خدمت رسانی در محلات و مناطق محروم هستند و در سال های اخیر با همکاری و هم افزایی تشکل های مردم نهاد با کمیته امداد شاهد بودیم که مردم و خیرین با مشارکت و همراهی خوبشان در برنامه‌های مختلف حمایتی این نهاد کارهای بسیار بزرگ و ماندگاری انجام داده اند که امیدواریم این روند خدمتگزاری بیش از پیش تقویت شده و محرومیت از چهره استان بزداید.

منبع :کمیته امداد هرمزگان