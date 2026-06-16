سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار اعلام کرد: با حل مشکل احراز هویت و عدم الزام به ارائه گواهی اشتغال، مسیر صدور مجوز برای اتباع خارجه مهیا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی محضرنیا با اعلام این خبر اظهار کرد: در فرآیند احراز هویت اتباع از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مشکلاتی بود و به همین دلیل امکان صدور مجوز از طریق درگاه ملی برای آنها وجود نداشت.

وی افزود: از سال گذشته حل این معضل در دستور کار مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار قرار گرفت و جلسات متعددی با دستگاه‌های ذیربط برگزار گردید.

محضرنیا ادامه داد: در آخرین جلسه‌ای که برای حل معضل مذکور در ۳۰ اردیبهشت سال جاری برگزار شد، مقرر گردید تا سازمان فناوری اطلاعات نسبت به حل مشکل ظرف بازه زمانی (دو هفته‌ای) تعیین شده، اقدام کند.

سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: با حل مشکل احراز هویت اتباع حقیقی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، افراد واجد شرایط می‌توانند نسبت به دریافت مجوز کسب و کار اقدام کنند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر امکان احراز هویت برای اتباع حقوقی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند وجود ندارد، ولی حل این مساله نیز در دستور کار قرار دارد.

سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار یادآور شد: پیش از این با پیگیری‌های صورت گرفته، در راستای تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوز، الزام به ارائه گواهی اشتغال به کار اتباع از شرایط دریافت مجوزها، حذف شده بود و با اجرای این دو اقدام هم اکنون اتباع خارجه قادر به ثبت درخواست مجوز در درگاه ملی مجوز‌ها هستند.

منبع: شادا

برچسب ها: درگاه ملی مجوزها ، کسب و کار
خبرهای مرتبط
از تجربه تا توسعه؛ رویدادی برای پیوند شبکه‌سازی، نوآوری و رشد کسب‌وکار‌های خلاق
ثبت ۱۳ هزار درخواست مجوزکسب‌وکار در فارس در اردیبهشت ماه سال جاری 
نفر اول شدن چه فرقی با بقیه دارد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ورود مناطق آزاد به نوسازی ناوگان عمومی/ نخستین گام از فرودگاه امام خمینی برداشته شد
ناترازی بانک‌ها؛ موتور پنهان تورم و مانع تأمین مالی تولید
بزودی اتصال الکتریکی ایران با قطر اجرایی خواهد شد/ عبور ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات
میانگین قیمت پایه ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید + فیلم
امکان پلاک‌گذاری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد فراهم شد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۶ خرداد
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم مسکو شد
حداکثر ۲ هفته آینده تعمیرات نیروگاهی به میزان ۱۰۰ درصد می‌رسد 
اطلاعیه شورای هماهنگی بانک‌ها درباره اختلال بانکی
بازگشت هواپیمای MD به چرخه پروازی کشور / افزایش هزار صندلی روزانه به صنعت هوایی کشور
آخرین اخبار
۱۹.۵ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی در انبار‌های نفت سوخت
کارگروه تخصصی رسیدگی به مسائل برق واحد‌های صنعتی تشکیل شد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۶ خرداد
مرحله دوم ثبت‌نام طرح «آشیان» برای زوج‌های جوان آغاز شد؛ پوشش ۲۳ شهر در ۶ استان کشور
جبران خسارت اثاثیه منزل تا سقف ۲ میلیارد تومان
تدابیر ویژه برای تامین انرژی در کشور
واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی
اطلاعیه شورای هماهنگی بانک‌ها درباره اختلال بانکی
هدف‌گذاری ایران و قزاقستان برای افزایش مبادلات تجاری به ۳ میلیارد دلار
امکان صدور مجوز کسب و کار برای اتباع خارجه از درگاه ملی مجوز‌ها فراهم شد
۵۷ هزار میلیارد ریال کالا در مزایده اموال تملیکی به فروش می‌رسد
ضرورت استفاده از سایه بان برای پیشگیری از آفتاب سوختگی میوه‌ها
امسال خودکفایی گندم بار دیگر‌ محقق می شود؟
تاکید دبیرکل اتحادیه پایاپای آسیا بر ضرورت طراحی سازوکار‌های لازم برای توسعه همکاری‌های پولی
مردود شدن ۲۳ درصد از خودرو‌ها در تست‌های اولیه آلایندگی + فیلم
اتصال ریلی شهر فرودگاهی امام (ره) به بندر خشک آپرین در آستانه نهایی‌شدن سرمایه‌گذاری
وزیر نفت: طرح ضربتی افزایش تولید گاز کلید خورد
ارجاع ۲۰ درصد خودرو‌هایی که به آزمایشگاه ایمنی و سنجش / ممنوعیت پلاک گذاری خودرویی بدون مجوز آلایندگی + فیلم
کاهش زمان فرآیندهای استاندارد در گمرک به ۳.۵ روز
شاخص‌کل بورس بر بام پنج‌میلیونی ایستاد
بازگشت هواپیمای MD به چرخه پروازی کشور / افزایش هزار صندلی روزانه به صنعت هوایی کشور
بیش از ۸۵ درصد جابه‌جایی بار کشور از طریق دریا انجام می‌شود
مهاجرانی: دولت به دنبال کاهش فشار ناترازی انرژی بر واحد‌های تولیدی است
مقابله با بیابان زایی از مسیر حفظ و احیای مراتع می گذرد
۸۰ درصد مشترکان استان تهران الگوی مصرف برق را رعایت می‌کنند
۱۰ اشتباه رایج افرادی که زیاد از لنزهای طبی و رنگی استفاده می‌کنند
ترس از تورم چگونه رفتار سرمایه‌گذاران طلا را تغییر می‌دهد؟
مرجع معتبر و قانونی خرید جم موبایل لجند ارزان
وزارت نیرو و نفت هیچ تمایلی به مصرف مازوت ندارند/ افزایش مازوت سوزی نسبت به سه سال قبل
میانگین قیمت پایه ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید + فیلم