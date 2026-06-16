باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه قطر روز سهشنبه اعلام کرد که قطر در دور بعدی مذاکرات بین ایالات متحده و ایران که قرار است روز جمعه در ژنو برگزار شود، حضور خواهد داشت. یک سخنگوی این وزارتخانه اشاره کرد که قطر به «پر کردن شکافها» بین دو طرف کمک کرده است و ابراز امیدواری کرد که میانجیگری بیشتر به ثبات منطقهای و پایان دائمی خصومتها منجر شود.
سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین در مورد صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری ایران اظهار نظر کرد و گفت که قطر هنوز هیچ پولی به آن کمک نکرده است.
این صندوق دیروز توسط جیدی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده، مطرح شد و گفت که ایران در صورت پایبندی به توافق صلح میتواند به آن دسترسی داشته باشد و توسط ائتلاف ساحل خلیج فارس تأمین خواهد شد.
منبع: رویترز