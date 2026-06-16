باشگاه خبرنگاران جوان - هادی عرب با اشاره به برگزاری این مراسم اظهار کرد: در این آیین مذهبی، پنج هیئت مذهبی با حضور ۱۰۰ پیرغلام به اجرای عزاداری سنتی و نوحههای نشسته پرداختند.
وی هدف از برگزاری این برنامه را حفظ و اشاعه آواها و نواهای اصیل عزاداری در هرمزگان عنوان کرد و افزود: انتقال این آواها از پیرغلامان به نسل جدید بهعنوان نوغلامان حسینی از اهمیت زیادی برخوردار است و در کنار آن، ترویج فرهنگ عاشورا نیز دنبال میشود.
دبیر تعزیهخوانی شهرستان بندرعباس با بیان اینکه قدمت مراسم نوحههای نشسته در هرمزگان به بیش از ۴۰۰ سال میرسد، گفت: این آیین یکی از سنتهای قدیمی و ارزشمند عزاداری در این منطقه به شمار میرود.
عرب در پایان افزود: در پایان این مراسم از ۱۰ نوغلام حسینی روستای گرده صفر باقری تجلیل شد.
منبع:صدا و سیما