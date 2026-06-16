باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - مهدی خلیلی سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران در دیدار با مدیران یک شرکت دانش بنیان، گفت: همکاری با مجموعههای فناور میتواند زمینهساز تحول در شیوههای آموزشی و ترویجی استان و ارتقای دانش فنی بهرهبرداران شود.
او با بیان اینکه کشاورزی امروز بدون بهرهگیری از فناوریهای نوین نمیتواند به بهرهوری مطلوب دست یابد، افزود: استفاده از توان علمی شرکتهای دانشبنیان، بهویژه در حوزه تجهیزات هوشمند و سامانههای نوآورانه، نقش مهمی در پیشبرد اهداف ترویجی دارد.
خلیلی گفت: کشاورزان مازندران نیازمند راهکارهای دقیق و ابزارهای علمی هستند تا بتوانند هزینههای تولید را کاهش داده و بازدهی محصولات را افزایش دهند.
او با اشاره به اهمیت همافزایی میان بخش اجرایی و شرکتهای فناور، افزود: برنامهریزی مشترک برای اجرای طرحهای آموزشی، انتقال فناوری و توسعه مهارتهای تخصصی از اولویتهای جدی این مدیریت است.
خلیلی ابراز امیدواری کرد نتایج این همکاریها به زودی در عرصههای تولیدی استان مشاهده شده و به بهبود عملکرد واحدهای بهرهبرداری و افزایش کیفیت محصولات کمک کند و بر به ضرورت مشارکت شرکتها در برنامههای آموزشی و ترویجی تاکید کرد.