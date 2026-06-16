نشان عالی مسلمانان فدراسیون روسیه با عنوان «وحدت معنوی» در مراسمی از سوی شیخ راویل عین‌الدین، مفتی اعظم این کشور به رایزن فرهنگی ایران اعطا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مراسم اعطای این نشان، شیخ راویل عین‌الدین، مفتی اعظم و رئیس شورای مفتیان فدراسیون روسیه از رایزن فرهنگی کشورمان در روسیه به جهت تلاش برای توسعه روابط میان جامعه اسلامی و دینی روسیه و ایران قدردانی کرد.

وی همچنین، همکاری‌های نزدیک شکل گرفته را نشانی از همدلی و همراهی مسلمانان دو کشور در موضوعات مختلف از جمله اعلام مواضع یکسان در کنفرانس‌های بین‌المللی و بحران‌های جهانی دانست.

مسعود احمدوند، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز ضمن تشکر از مساعدت‌های مفتی اعظم مسلمانان فدراسیون روسیه برای گسترش روابط دینی و فرهنگی، حمایت روحانیون و علمای مسلمان را پشتوانه معظمی برای توسعه تعاملات میان ایران و روسیه دانست.

در لوحی که به امضای رهبر دینی مسلمانان روسیه رسیده، آمده است: به پاس سهم قابل توجه در توسعه همکاری‌های فرهنگی، بشردوستانه و دینی بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران نشان مسلمانان روسیه با عنوان وحدت معنوی به مسعود احمدوند رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه اعطا می‌شود.

برچسب ها: اعطای نشان ، رایزن فرهنگی ، فرهنگ و ارتباطات اسلامی
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