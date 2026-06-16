باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای همراهی با برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی کشور، ساعت بازدید از بخش‌های مختلف موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ تا روز یکشنبه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ تغییر یافت.

برنامه بازدید به شرح ذیل است:

تالار‌های هشت‌گانه موزه در طول ایام هفته (شنبه تا چهارشنبه) از ساعت ۸ تا ۱۱ (آخرین پذیرش ۱۰:۱۵) پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

سراسرنمای مقاومت شهید سلیمانی در طول ایام هفته (شنبه تا چهارشنبه) از ساعت ۱۱ صبح الی ۱۸ (آخرین پذیرش ۱۷) آماده میزبانی از علاقه‌مندان است.

نمایشگاه «در لباس سربازی» نیز در طول ایام هفته (شنبه تا چهارشنبه) از ساعت ۹ صبح الی ۱۸ (آخرین پذیرش ۱۷) میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.

تالار‌های هشت‌گانه، سراسرنمای مقاومت شهید سلیمانی و نمایشگاه «در لباس سربازی» در روز‌های پنجشنبه از ساعت ۹ صبح الی ۱۸ (آخرین پذیرش ۱۷) و در روز‌های جمعه و ایام تعطیل از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۸ (آخرین پذیرش ۱۷) پذیرای علاقه‌مندان خواهند بود.

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ضمن قدردانی از همراهی و همکاری شهروندان در مدیریت مصرف انرژی، از علاقه‌مندان دعوت می‌کند با برنامه‌ریزی مناسب، از بخش‌های مختلف این مجموعه فرهنگی و ملی بازدید کنند.

گفتنی است موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز فرهنگی و گردشگری پایتخت در اراضی عباس‌آباد تهران واقع شده و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، روایتگر تاریخ انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت ملت ایران برای نسل‌های مختلف است.