ترامپ فاش کرد که به اسرائیل پیشنهاد کرده است که الجولانی و تروریست‌های حاکم بر سوریه مبارزه با حزب‌الله را برعهده بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ادعا کرد از نحوه برخورد رژیم تروریستی اسرائیل با لبنان و حزب الله  ناراضی است، در همین حال اعلام کرد که ایده مبارزه تروریست‌های سوری تحت تسلط ابومحمد الجولانی با حزب الله را به تل آویو پیشنهاد داده است.

ترامپ در مورد اوضاع لبنان ادعا کرد: من از نحوه برخورد اسرائیل با لبنان و حزب الله راضی نیستم. آنها باید سریعتر به این موضوع رسیدگی می‌کردند. این موضوع به طور نامحدود ادامه دارد.

او افزود: «بدون من اسرائیلی وجود نخواهد داشت، من رابطه بسیار خوبی با نتانیاهو داشتم، اما اکنون او باید مسئولیت بیشتری در قبال لبنان نشان دهد.»

وی مدعی شد: من به اسرائیل گفتم که حمله‌اش به بیروت نباید منجر به ویرانی این شهر شود.

ترامپ فاش کرد که به رژیم تروریستی اسرائیل پیشنهاد داده است که اجازه دهد ابومحمد الجولانی و تروریست‌های حاکم بر سوریه با حزب‌الله مبارزه، زیرا صادقانه او فکر می‌کند سوریه توانایی بهتری برای مقابله با آن دارد.

پیش از این منابع سوری فاش کردند که ترامپ ابومحمد الجولانی را یکشنبه آینده به واشنگتن فراخوانده است. گمانه‌زنی‌ها از همان زمان در این خصوص شروع شد که رئیس‌جمهور آمریکا قصد دارد تروریست‌ها و تکفیری‌ها را سوریه به لبنان بفرستد.

منبع: آر تی

برچسب ها: ابومحمد الجولانی ، حزب الله لبنان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
این‌ها وارد خاک لبنان بشن فقط سر می‌برند توطئه دیگر دارم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
مرگ بر امریکا ی شرور
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
اگر الجولانی تروریست به حزب‌الله حمله کرد مبارزان عراقی باید خاک سوریه را اشغال کنند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
چشممون روشن !!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
آخر سوریه به مقاومت می پیوندد اگر جولانی به لبنان حمله بکند ازداخل فرو می پاشد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۴ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
خوب از این به بعد برین تو خط سوریه،اینم به بند تفاهم نامه اضافه کنید
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