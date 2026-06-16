باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در تماس تلفنی با حسین محمدی، از جانبازان جنگ رمضان، از رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و خدمات وی و دیگر رزمندگانی که در جریان دفاع از کشور و مقابله با تجاوز دشمن نقش‌آفرینی کردند، قدردانی کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تجلیل از تلاش‌های رزمندگان و ایثارگران میدان، اظهار داشت: عملکرد و فداکاری رزمندگانی که در روز‌های جنگ رمضان مسئولیت دفاع از کشور و مردم را بر عهده داشتند، برگ زرینی در تاریخ مقاومت ملت ایران است و مایه افتخار و سربلندی کشور به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران قدردان جانفشانی‌های مدافعان وطن است، افزود: خدمات و فداکاری‌های رزمندگان و ایثارگران در دفاع مقدس سوم، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور و افتخاری بزرگ برای ملت ایران است.

عارف در ادامه این گفت‌وگوی تلفنی، ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم، خطاب به حسین محمدی گفت: وظیفه داشتم به صورت حضوری در خدمت شما باشم و از نزدیک از رشادت‌ها و ایثارگری‌های شما قدردانی کنم، اما به دلیل مشغله‌های ناشی از شرایط جنگ و مسئولیت‌های مرتبط، این فرصت فراهم نشد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین تولد رقیه، دختر این جانباز سرافراز کشور را تبریک گفت و برای وی و خانواده‌اش آرزوی سلامتی و موفقیت کرد.

عارف در ادامه در گفت‌و‌گو با همسر این جانباز، از نقش‌آفرینی زنان و خانواده‌های رزمندگان در جریان جنگ رمضان قدردانی کرد و گفت: زنان ایران اسلامی در دفاع مقدس سوم نقش کم‌نظیر و اثرگذاری در پشتیبانی، همراهی و تقویت روحیه رزمندگان ایفا کردند و این نقش تاریخی شایسته قدردانی و تجلیل است.

وی با اشاره به اظهارات همسر این جانباز در گفت‌و‌گو‌های رسانه‌ای درباره نقش خانواده‌ها در پشتیبانی از رزمندگان افزود: آنچه شما و دیگر همسران رزمندگان در این روز‌ها انجام دادید، جلوه‌ای از ایثار، صبوری و مسئولیت‌پذیری زنان ایرانی است که مایه غرور و افتخار ملت ایران به شمار می‌رود.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: رفتار، همراهی و فداکاری خانواده‌های رزمندگان و جانبازان، به‌ویژه همسران آنان، الگویی ارزشمند برای جامعه و نسل‌های آینده کشور است و باید بیش از پیش مورد توجه و تکریم قرار گیرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت