باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - رقیه سلطانی، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، می‌گوید: بخش قابل توجهی از محصول انگور، پس از تأمین نیاز بازار داخلی، روانه بازار کشور همسایه عراق خواهد شد و عمده صادرات به این کشور انجام می‌شود.

او از برداشت سالانه حدود ۶۰۰ هزار تن انواع محصولات باغی در استان خوزستان خبر داد که از این میزان، ۶۵۶ هکتار به کشت انگور اختصاص یافته است.

خانم سلطانی با اشاره به جزئیات فرآیند پس از برداشت، اظهار داشت: انگورهای برداشت شده بر اساس ارقام مختلف از جمله یاقوتی و عسکری، تفکیک و به صورت دستی بسته‌بندی می‌شوند و سپس روانه بازار می‌گردند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تاکید کرد: با توجه به شرایط حاکم بر منطقه و محدودیت‌های ناشی از آن، اولویت صادراتی با کشور عراق است و تلاش می‌شود مازاد تولید به این بازار ارسال شود.