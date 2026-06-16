باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس فارس طی ۶ عملیات در شهرستان‌های داراب، رستم، شیراز، نی ریز، اقلید و مهر، سوداگران مرگ را غافلگیر و متهمان را دستگیر کردند.

دستگیری عاملان توزیع موادمخدر در داراب

فرمانده انتظامی داراب از انهدام باند توزیع موادمخدر در بخش جنت این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سید رحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب بیان کرد: در جهت برخورد با سوداگران مرگ و فروشندگان موادمخدر، ماموران انتظامی از فعالیت باندی در بخش جنت در زمینه توزیع موادمخدر مطلع شدند و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران انتظامی ضمن رصد و پایش تردد اعضای این باند در یک منزل مسکونی، پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در یک اقدام غافلگیرانه موفق به دستگیری ۴ نفر از اعضای فعال این باند و کشف یک کیلو و ۱۰۰ گرم تریاک و ۲ قبضه سلاح شکاری در مخفیگاه این افراد شدند.

رئیس پلیس داراب با اشاره به اینکه یکی از متهمان دستگیر شده، تحت تعقیب ویژه دستگاه قضایی به علت جرائم کیفری بوده است، تصریح کرد: مبارزه بی وقفه با پدیده شوم قاچاق موادمخدر در دستور کار پلیس قرار دارد و مجموعه انتظامی در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

کشف ۱۵۵ کیلو از تریاک در رستم

فرمانده انتظامی فارس از کشف ۱۵۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در بازرسی از یک دستگاه ایسوزو در شهرستان رستم خبر داد.

سردار عزیز اله ملکی فرمانده انتظامی فارس اظهار کرد: در جهت اجرای طرح برخورد با سوداگران مرگ، ماموران پلیس آگاهی شهرستان رستم هنگام گشت زنی و کنترل و پایش خودرو‌های عبوری در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون ایسوزو مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این کامیون ۱۵۵ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به صورت ماهرانه‌ای در قسمت‌های مختلف خودرو جاساز شده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به دستگیری راننده قاچاقچی و معرفی او به مرجع قضایی، تصریح کرد: پلیس فارس با قاطعیت اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ امنیت و سلامت جامعه را مورد تهدید قرار دهند.

غافلگیری خرده فروش هروئین و شیشه در نی‌ریز

فرمانده انتظامی نی‌ریز از دستگیری یک خرده فروش مواد مخدر و کشف ۴۰ گرم هروئین و شیشه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم‌اله کرمی فرمانده انتظامی نی‌ریز اظهار کرد: در پی گزارش مردمی مبنی بر فروش موادمخدر توسط فردی سودجو در یکی از محلات شهر، بررسی موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ استقلال قرار گرفت.

این مقام انتظامی ادامه داد: افسران پلیس با غافلگیری خرده فروش، او را دستگیر و مقدار ۲۵ گرم شیشه، ۱۵ گرم هروئین، مقداری پول و ترازوی توزین مواد کشف کردند.

فرمانده انتظامی نی ریز اضافه کرد: متهم با تکمیل تحقیقات، روانه دادسرا شد.

دستگیری سوداگر مرگ و کشف ۷۰ کیلو گرم تریاک در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از کشف ۷۰ کیلوگرم تریاک و دستگیری یک قاچاقچی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: مأموران کلانتری ۲۹ صدرا با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند افرادی در منزل شخصی مقداری مواد مخدر انبار کرده‌اند که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن منزل موفق شدند ۷۰ کیلوگرم تریاک کشف و یک قاچاقچی را نیز دستگیر کنند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم پس از سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد، از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از فعالیت سوداگران مرگ گزارش آن را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

کشف مواد مخدر در اقلید

فرمانده انتظامی اقلید از کشف ۳ کیلو و ۴۰۰ گرم مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ آرش بخشایی مطلق فرمانده انتظامی اقلید بیان کرد: اجرای طرح آرامش به مدت ۲ هفته با هدف پاکسازی نقاط آلوده شهری و روستایی در سطح شهرستان به اجرا گذاشته شد.

او افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از شناسایی نقاط آلوده و جرم خیز و شناسایی پاتوق ها، با هماهنگی قضایی به محل‌های مورد نظر اعزام و موفق شدند ۱۸ خرده فروش و ۸ معتاد را دستگیر و جمع آوری کنند.

فرمانده انتظامی اقلید با بیان اینکه در نتیجه اجرای این طرح ۳ کیلو و ۴۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشف و ۵ دستگاه وسیله نقلیه در این رابطه توقیف شد، تصریح کرد: شهروندان در صورت اطلاع از توزیع و مصرف مواد مخدر موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.



جاساز تریاک لو رفت

فرمانده انتظامی مهر از کشف ۲۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در بازرسی از یک دستگاه کامیون جک در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ نصراله دهقان فرمانده انتظامی مهر اظهار کرد: در جهت طرح برخورد با سوداگران مرگ، ماموران انتظامی شهرستان مهر با همکاری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان ضمن رصد یک دستگاه کامیون جک و کنترل و پایش محور، خودرو مذکور را مشاهده و جهت بررسی آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این کامیون ۲۰ کیلو گرم تریاک که به صورت ماهرانه‌ای در باتری جاساز شده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی مهر با اشاره به دستگیری یک نفر متهم در این خصوص، تصریح کرد: پلیس این شهرستان با قاطعیت اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ امنیت و سلامت جامعه را مورد تهدید قرار دهند.

منبع: پلیس فارس