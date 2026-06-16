باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ادوبی، شرکت فناوری، بهروزرسانیهای عمدهای را برای محصولات Creative Cloud خود، از جمله فتوشاپ، پریمیر، افترافکت و لایتروم اعلام کرد. در کنار این بهروزرسانیها، این شرکت از در دسترس بودن ابزار "Exclusion Assist" در ادوبی لایتروم برای همه کاربران خبر داد.
این نسخه عمومی همچنین شامل ویژگیهای جدیدی مانند ابزار "Face View" است که به کاربران امکان میدهد چهره یک فرد را در یک تصویر برای ارزیابی آسانتر، جدا کنند. به گفته این شرکت، علاوه بر این، نرمافزار ویرایش ویدیوی ادوبی پریمیر اکنون با یک ابزار "Universal Mute" ارائه میشود که به کاربران امکان میدهد صدا را در کل برنامه با یک کلیک قطع کنند.
ابزار جدید لایتروم برای انتخاب بهترین عکسها
ادوبی از انتشار عمومی Assisted Culling در لایتروم خبر داده است، ابزاری که برای کمک به عکاسان در مرتبسازی عکسها و انتخاب سریعتر بهترین عکسها طراحی شده است. این ابزار شامل یک ویژگی جدید به نام Face View است که میتواند چهرهها را در عکسها جدا کند و عوامل مهمی مانند باز بودن چشم و جزئیات صورت را تجزیه و تحلیل کند و ارزیابی عکسها و انتخاب باکیفیتترین عکسها را آسانتر کند.
این ابزار همچنین میتواند به طور خودکار عکسهای مشابه را در مجموعهها گروهبندی کند و بهترین تصویر را از هر مجموعه پیشنهاد دهد. این امر هنگام کار با عکسبرداریهای بزرگ شامل صدها تصویر با فاصله نزدیک، زمان قابل توجهی را صرفهجویی میکند.
تبدیل عکس به ویدیو با هوش مصنوعی
لایتروم همچنین یک ابزار عکس به ویدیو با پشتیبانی مدلهای هوش مصنوعی Firefly و Google Veo دریافت کرده است. این ابزار به کاربران امکان میدهد یک عکس واحد را به کلیپهای ویدیویی کوتاهی تبدیل کنند که میتوانند در ریلز یا B-roll استفاده شوند.
ادوبی همچنین یک ابزار جدید AI Sharpen برای افزایش وضوح تصویر اضافه کرده است. AI Sharpen که بر اساس فناوری Noise-Aware Sharpen توسعه یافته توسط Topaz Labs است، با هدف افزایش وضوح تصویر و در عین حال حفظ جزئیات و کاهش نویز طراحی شده است.
پریمیر پرو قابلیت بیصدا کردن صدا با یک کلیک را اضافه کرد
پریمیر پرو قابلیت جدید بیصدا کردن صدا در سطح جهانی را دریافت کرده است که به کاربران امکان میدهد تمام صداهای درون یک پروژه را با یک کلیک بیصدا کنند. این قابلیت تمرکز تدوینگران را در حین ویرایش بر روی تصاویر آسانتر میکند.
ادوبی همچنین قابلیت جستجوی نشانگر (Marker Search) را اضافه کرده است که به کاربران امکان میدهد بوکمارکها را در یک پروژه بر اساس رنگ یا نام جستوجو کنند و پیمایش بین قسمتهای مختلف ویدیو را آسانتر میکند.
علاوه بر این ویژگیهای جدید، این شرکت همچنین برخی پیشرفتها را در ابزارهای موجود ادوبی پریمیر معرفی کرده است. این شرکت میگوید ابزار ماسک شیء اکنون سریعتر و دقیقتر است و "ماسکهای نرمتر و طبیعیتری" ارائه میدهد و به کاربران اجازه میدهد در صورت قطع اتصال سیستم، ماسکها را از نو بسازند.
علاوه بر این، ادوبی افتر افکت اکنون با Object Matte در دسترس خواهد بود که توسط چهار ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی پشتیبانی میشود: انتخاب شیء، انتخاب سریع، قلم موی انتخاب و بهبود لبه. این قابلیت جایگزین قلم موی روتو (Roto Brush) میشود. در همین حال، قابلیت سهبعدی افتر افکت در حال بهروزرسانی است تا با استفاده از نقشههای افست، "عمق سطح واقعی" را اضافه کند.
در نهایت، ابزار حذف انعکاس ادوبی فتوشاپ اکنون قادر است به طور خودکار انعکاسها را از تصاویر گرفته شده از پشت شیشه تشخیص داده و حذف کند. این انعکاسها در لایههای جداگانه مرتب شدهاند و ابزار حذف اکنون دسترسی به یک مدل هوش مصنوعی مولد را فراهم میکند که قادر به انجام وظایف "روی دستگاه و آفلاین" است.
منبع: الیوم السابع