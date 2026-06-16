بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: من به خبرنگاران احترام می‌گذارم، اما مسائل خارج از فوتبال، بین خود ماست و خودمان آن را حل خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رامین رضاییان پس از دریافت جایزه بهترین بازیکن زمین دیدار ایران و نیوزیلند، اظهار داشت: تمرین در مکزیک و بازی کردن در لس‌آنجلس سخت است، اما باید از مردم مکزیک تشکر کنیم چراکه با ما رفتاری خوب و زیبا داشتند.

وی درباره نتیجه تساوی گفت: امروز خوشحال نیستیم، چون شایسته بردن این بازی بودیم، اما فوتبال همین است. گاهی نمی‌توانید به چیزی که می‌خواهید برسید. باید از هم‌تیمی‌هایم، دوستانم و مردم کشورم ایران تشکر کنم. آنها شایسته اتفاقات بهتری هستند. آنها سزاوار بیشتر از این هستند. باید رو به جلو نگاه کنیم و به بازی بعدی‌مان فکر کنیم.

مدافع تیم ملی فوتبال درباره شادی پس از گلش، افزود: این یک خوشحالی ویژه و یک حس شادی خاص بود. چون نمی‌خواهم وارد مسائل سیاسی شوم درباره آن صحبت نمی‌کنم.

رضاییان در پاسخ به سوال خبرنگار خارجی درباره اتفاقات رخ داده هنگام پخش سرود ملی، گفت: ما اینجا هستیم تا به سوال‌های فوتبالی پاسخ بدهیم. باید بدانید که مردم کشورم ایران فوق‌العاده هستند. آنها در همه زمینه‌ها انسان‌های بسیار خوبی هستند. همه دنیا دیدگاه‌ها و بازخورد‌های من را می‌دانند. اگر بین ما مشکلی وجود داشته باشد، آن مسئله مربوط به خود ماست. این موضوع به دیگران ارتباطی ندارد. من به شما احترام می‌گذارم، اما این مسئله‌ای است که بین خود ماست و خودمان آن را حل خواهیم کرد.

 
 
برچسب ها: رامین رضاییان ، جام جهانی فوتبال
خبرهای مرتبط
توضیح محبی درباره شادی پس از گلش
جام جهانی ۲۰۲۶؛
رامین رضاییان: بازی را خوب شروع کردیم، اما بد گل خوردیم
جام جهانی ۲۰۲۶؛
اینفانتینو خطاب به ملی‌پوشان ایران: پیام بزرگی به دنیا دادید+ فیلم
صعود یک‌پله‌ای ایران در رده‌بندی بهترین‌های تاریخ جام جهانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۷ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
نان مادر و شیر پدر حلات باشه
۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۳ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
دمش گرمخوب جوابی به خبر نگار داده
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
رامین رضائیان بازیکن باغیرت ایران
۴
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
ممکن است بگوییدموقع خوندن سرودچه اتفافی افتاد؟
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
استدلالش و پاسخهاش عالی بود ای کاش عده ای که تریبون دارند در گفتگو و مصاحبه ها مثل این عزیز دقت کنند و به دشمنان پالس ضعف و به مردم نا امیدی ندهند
۵
۱۴
پاسخ دادن
France
ناشناس
۱۵:۴۳ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
فوتبال را تعطیل کنید و هزینه آن را صرف تعمیر جاده های کشور بکنید سالانه تعداد کمتری در جاده ها بمیرند
۱۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
جاده ها خیلی بدم نیست راننده حرفه ای کم داریم
ایران ۲ - ۲ نیوزیلند/ خط دفاع پراشتباه مانع پیروزی شاگردان قلعه‌نویی شد + فیلم
ادعای انگلیسی ها: فیفا شادی گل محبی را بررسی می‌کند
حاج‌صفی تاریخ‌ساز شد/ رکوردی که هیچ ایرانی به آن نرسیده بود
ویزای آمریکای مهدی ترابی منقضی شد/ دردسر برای طارمی و الهویی در فرودگاه لس‌آنجلس
اروگوئه از شکست مقابل عربستان گریخت + فیلم
پاسخ محکم رضاییان به خبرنگار خارجی: مسائل داخلی ایران به شما ربطی ندارد
دلیل شادی گل محبی در دیدار با نیوزیلند چه بود؟
تقابل فرانسه و سنگال، تکرار تاریخ پس از ۲۴ سال
چرا ایران نتوانست مقابل نیوزلند به پیروزی برسد؟ + فیلم
قلعه‌نویی: از بازی راضی‌ام، اما نه از نتیجه
آخرین اخبار
تاکید سرمربی استقلال به جذب مربی خارجی
از شوک بزرگ به اسپانیا تا ماجرای تغییرات میلان + فیلم
طارمی: اینجا هستیم تا فوتبال بازی کنیم
توضیح محبی درباره شادی پس از گلش
پاسخ محکم رضاییان به خبرنگار خارجی: مسائل داخلی ایران به شما ربطی ندارد
صبر تونسی‌ها برای صبری کافی نبود
چرا ایران نتوانست مقابل نیوزلند به پیروزی برسد؟ + فیلم
بازی تیم ملی فوتبال مقابل نیوزیلند چهارمین بازی پر تماشاگر جام
مهدوی‌کیا ستاره جام جهانی ۹۸ در کنار تیم ملی ایران
ادعای انگلیسی ها: فیفا شادی گل محبی را بررسی می‌کند
صعود یک‌پله‌ای ایران در رده‌بندی بهترین‌های تاریخ جام جهانی
رامین رضاییان: بازی را خوب شروع کردیم، اما بد گل خوردیم
دلیل شادی گل محبی در دیدار با نیوزیلند چه بود؟
وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی از انحصار میرزازاده خارج شد
ویزای آمریکای مهدی ترابی منقضی شد/ دردسر برای طارمی و الهویی در فرودگاه لس‌آنجلس
پیام حمایتی رئیس فیفا به مهدی تاج
سهراب بختیاری‌زاده در استقلال ماندگار شد
اینفانتینو خطاب به ملی‌پوشان ایران: پیام بزرگی به دنیا دادید+ فیلم
تقابل فرانسه و سنگال، تکرار تاریخ پس از ۲۴ سال
سخنگوی فدراسیون فوتبال: برای بستن بازوبند مشکی در شب عاشورا مجوز می‌گیریم + فیلم
ستاره نیوزیلند: ایران ما را تحت فشار گذاشت
کسری طاهری سرخپوش می‌شود
رضاییان: هنوز همه چیز در اختیار تیم ملی است
قلعه‌نویی: از بازی راضی‌ام، اما نه از نتیجه
رضاییان ستاره ایران مقابل نیوزیلند؛ گل، پاس گل و عنوان بهترین بازیکن زمین
بازلی: بازی را کنترل کردیم/ اما برد را از دست دادیم
رضاییان کنار طارمی در تاریخ‌سازی جام جهانی
حاج‌صفی تاریخ‌ساز شد/ رکوردی که هیچ ایرانی به آن نرسیده بود
ایران ۲ - ۲ نیوزیلند/ خط دفاع پراشتباه مانع پیروزی شاگردان قلعه‌نویی شد + فیلم
اروگوئه از شکست مقابل عربستان گریخت + فیلم