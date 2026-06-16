فرمانده انتظامی کردستان از انحلال شبکه اخلال در نظام اقتصادی به ارزش ۶۴ هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار یحیی الهی اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان کردستان با اقدامات اطلاعاتی و تخصصی موفق شدند سرنخ‌هایی از اقدامات غیرقانونی و اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور توسط یک شبکه سازمان یافته بدست بیاوردند.

وی افزود: ماموران در ادامه بررسی‌های خود مدارکی از تخلفات اقتصادی گسترده از قبیل عدم اجرای تعهدات ارزی، جعل بیش از هزار و ۲۰۰ فقره اسناد گمرکی و همچنین اعطای وکالتنامه‌های تجاری صادرات و واردات به بدست آورده و بلافاصله هماهنگی‌های لازم به منظور دستگیری متهمان را عملیاتی کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به اینکه متهمان علاوه بر جرائم اشاره شده، متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی به ارزش ۶۴ هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال نیز هستند، خاطرنشان کرد: متهم و سرشبکه اصلی این شبکه سازمان یافته دستگیر و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

وی اعلام کرد: همچنین ۳۲ نفر دیگر از اعضای مرتبط با این پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

منبع:نیروی انتظامی کردستان