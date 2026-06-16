باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی بانکها در اطلاعیهای اعلام کرد: سپردهها، تراکنشها و اطلاعات مالی مشتریان در بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات در امنیت کامل قرار دارد.
در این اطلاعیه آمده: در حال حاضر بخشی از خدمات بانکی در دسترس قرار گرفته است و بخشی همچنان بهصورت موقت با محدودیت مواجه است.
بر اساس این اطلاعیه رفع کامل این اختلال نیازمند طی شدن فرآیندهای فنی و صرف زمان برای اطمینان از پایداری و عملکرد صحیح سامانههاست.
همچنین اولویت اصلی، بازگشت تدریجی، امن و پایدار همه خدمات بانکی در کوتاهترین زمان ممکن است.
در این مسیر، همراهی، صبوری و تابآوری ارزشمند مردم عزیز میتواند به بهبود، تثبیت و تسریع روند بازگشت کامل خدمات کمک شایانی کند.
تیمهای فنی و عملیاتی بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات بهصورت شبانهروزی در حال رفع کامل اختلال و پایدارسازی خدمات هستند.
همچنین بر اساس این اطلاعیه تمهیدات لازم برای کاهش اثرات این شرایط بر خدمات روزمره مشتریان در حال اجرا و پیگیری است.
اولویت اصلی، بازگشت تدریجی، امن و پایدار تمامی خدمات بانکی در کوتاهترین زمان ممکن است.
این اطلاعیه می افزاید اطمینان میدهیم همه سپردهها، تراکنشها و اطلاعات مشتریان در امنیت کامل قرار داشته و هیچگونه آسیبی به دادههای مالی وارد نشده است. از همراهی، صبوری و اعتماد شما سپاسگزاریم و از طریق کانالهای رسمی هر بانک، آخرین وضعیت بهصورت مستمر اطلاعرسانی خواهد شد.