شورای هماهنگی بانک‌ها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سپرده‌ها، تراکنش‌ها و اطلاعات مالی مشتریان در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات در امنیت کامل قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی بانک‌ها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سپرده‌ها، تراکنش‌ها و اطلاعات مالی مشتریان در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات در امنیت کامل قرار دارد.

در این اطلاعیه آمده: در حال حاضر بخشی از خدمات بانکی در دسترس قرار گرفته است و بخشی همچنان به‌صورت موقت با محدودیت مواجه است.

بر اساس این اطلاعیه رفع کامل این اختلال نیازمند طی شدن فرآیندهای فنی و صرف زمان برای اطمینان از پایداری و عملکرد صحیح سامانه‌هاست.

همچنین اولویت اصلی، بازگشت تدریجی، امن و پایدار همه خدمات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

در این مسیر، همراهی، صبوری و تاب‌آوری ارزشمند مردم عزیز می‌‌تواند به بهبود، تثبیت و تسریع روند بازگشت کامل خدمات کمک شایانی کند.

تیم‌های فنی و عملیاتی بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات به‌صورت شبانه‌روزی در حال رفع کامل اختلال و پایدارسازی خدمات هستند.

همچنین بر اساس این اطلاعیه تمهیدات لازم برای کاهش اثرات این شرایط بر خدمات روزمره مشتریان در حال اجرا و پیگیری است.

اولویت اصلی، بازگشت تدریجی، امن و پایدار تمامی خدمات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

این اطلاعیه می افزاید اطمینان می‌دهیم همه سپرده‌ها، تراکنش‌ها و اطلاعات مشتریان در امنیت کامل قرار داشته و هیچ‌گونه آسیبی به داده‌های مالی وارد نشده است. از همراهی، صبوری و اعتماد شما سپاسگزاریم و از طریق کانال‌های رسمی هر بانک، آخرین وضعیت به‌صورت مستمر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 
 
برچسب ها: اختلال ، بانک ، کارت بانکی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۵:۵۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
صادرات موجودی نشون نمی ده،همچنین نمی شود ازسامانه سپینو قسط پرداخت کرد
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
ما امروز رفتیم بانک رفا سیتم قط بود مثه همو اینترنت که قط نشد شد واسه یکشنبه ۳۱ خرداد
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۹ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
اختلال برطرف نشده! باشه، چرا یارانه واریز نشده؟!
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
3 روز بانک صادرات قطع شده.داخل شعبه هم امکان انتقال موجودی وجود نداشت.لطفا" کسی پیدا بشه بگه ما چکار کنیم
۰
۶
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