شهروندخبرنگار ما به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان فیلمی از آماده سازی ایستگاه صلواتی در روستای ده محمد شهرستان عشق آباد ر ا به نمایش گذاشت

باشگاه خبرنگاران جوان - شعله عشق و ارادت به سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) هیچ وقت خاموش نمی‌شود و عاشقان و دلباختگان امام سوم شیعیان در اقصی نقاط کشور آماده خدمات رسانی به سوگواران حسینی هستند؛ بنابراین به بهانه فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری امام حسین (ع) مردم دیندار و متدین روستای ده محمد از توابع شهرستان عشق آباد استان خراسان جنوبی در حال آماده سازی ایستگاه صلواتی برای سوگواران هستند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: صادق شبانی - خراسان جنوبی

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برچسب ها: ماه محرم ، مناسبت های مذهبی ، سوژه خبری
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