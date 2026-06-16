شهروندخبرنگار ما به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان فیلمی از آماده سازی ایستگاه صلواتی در روستای ده محمد شهرستان عشق آباد ر ا به نمایش گذاشت

باشگاه خبرنگاران جوان - شعله عشق و ارادت به سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) هیچ وقت خاموش نمی‌شود و عاشقان و دلباختگان امام سوم شیعیان در اقصی نقاط کشور آماده خدمات رسانی به سوگواران حسینی هستند؛ بنابراین به بهانه فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری امام حسین (ع) مردم دیندار و متدین روستای ده محمد از توابع شهرستان عشق آباد استان خراسان جنوبی در حال آماده سازی ایستگاه صلواتی برای سوگواران هستند.

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منبع: صادق شبانی - خراسان جنوبی

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