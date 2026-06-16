وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از اجرای سامانه‌ای بررسی ایمنی معادن از امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از امروز، فرآیند بررسی ایمنی معادن به صورت سامانه‌ای انجام خواهد شد.

وی افزود: کارفرما‌ها از قبل هم مکلف بودند در هر نوبت کاری وضعیت معدن ذغال سنگ را ثبت کنند و این تکلیفی است که قانون کار آن را الزامی کرده است.

آقای میدری با بیان اینکه این فرآیند تا پیش از این به صورت کاغذی انجام می‌شد، تاکید کرد: از امروز این رویه به حالت سامانه‌ای درآمده است.

طبق گفته وزیر کار، بازرسان اداره کار مسئولیت بررسی اطلاعات ثبت شده توسط کارفرمایان در این سامانه را بر عهده خواهند داشت تا از رعایت کامل پروتکل‌های ایمنی در معادن اطمینان حاصل شود، این اقدام در راستای افزایش ایمنی کارگران و جلوگیری از حوادث احتمالی در معادن صورت می‌گیرد.

برچسب ها: معادن کشور ، کارگران
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
دستور فوری مجلس به دولت برای اصلاح احکام بازنشستگان
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
صدور احکام بازنشستگان تامین اجتماعی طبق مقررات نبوده؛ وزیر باید پاسخگو باشد
سازمان تامین اجتماعی باید دیرکرد معوقات حقوق بازنشستگان سال 1404 و هم دیرکرد سال 1405 معوقات حقوق بازنشستگان اجتماعی را پرداخت کند چون به خاطر که بانک ها دیرکرد وام را دریافت می کنند
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