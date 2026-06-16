رئیس‌جمهور آمریکا، و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس گروه هفت در اویان-له-بن فرانسه با یکدیگر دیدار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس گروه هفت در اویان-له-بن، فرانسه، با همتای اوکراینی خود، ولدیمیر زلنسکی، دیدار کرد.

زلنسکی در بیانیه‌ای در تلگرام، همراه با عکس‌هایی از دیدارش با ترامپ، گفت: «هماهنگی مواضع همیشه مهم است.»

در سال‌های اخیر، به‌ویژه با بازگشت دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری در ۲۰۲۵، تأکید آمریکا بیشتر به سمت یافتن راهی برای پایان جنگ و مذاکره حرکت کرده است. این رویکرد در برخی موارد با مواضع دولت اوکراین که بر بازپس‌گیری سرزمین‌ها و تضمین‌های امنیتی بلندمدت تأکید دارد، تفاوت‌هایی ایجاد کرده است. با وجود این اختلاف‌ها، آمریکا همچنان یکی از تعیین‌کننده‌ترین بازیگران در آینده امنیتی و سیاسی اوکراین باقی مانده و رابطه دو کشور همچنان برای توازن قدرت در اروپا اهمیت زیادی دارد.

منبع: رویترز

برچسب ها: دولت آمریکا ، جنگ اوکراین و روسیه ، گروه هفت
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