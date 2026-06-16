رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس پارلمان لبنان در گفتگویی تلفنی ضمن بررسی تحولات اخیر منطقه، بر ضرورت اجرای تعهدات ناشی از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس پارلمان لبنان در گفت‌وگویی تلفنی ضمن بررسی تحولات اخیر منطقه، بر ضرورت اجرای تعهدات ناشی از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن تاکید کردند.

در گفت‌وگویی تلفنی میان «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی و «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان، دو طرف ضمن بررسی تحولات اخیر منطقه، بر ضرورت اجرای تعهدات ناشی از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن و مسئولیت بازیگران بین‌المللی در توقف جنگ و حفظ حاکمیت لبنان تأکید کردند.

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، توافق ایران و آمریکا
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