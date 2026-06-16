یک فرمانده عراقی اعلام کرد که دیوارکشی در مرز سوریه به طول ۳۸۰ کیلومتر انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سپهبد محمد سکر، فرمانده نیرو‌های مرزی عراق امروز سه‌شنبه از تکمیل نصب بلوک‌های بتنی در امتداد مرز با سوریه به طول ۳۸۰ کیلومتر خبر داد.

سکر در بیانیه‌ای گفت: «فرماندهی نیرو‌های مرزی برای تکمیل استحکامات، خدمات، زیرساخت‌ها و جاده‌ها در تمام بخش‌های تحت مسئولیت، از جمله تولید بتن آماده، به تعدادی از کارخانه‌های خود متکی است.»

این فرمانده عراقی تایید کرد که ساخت دیواری در مرز عراق و سوریه، از کوه سنجار در جنوب تا شمال ربیعه انجام شده است و کار همچنان به سمت رودخانه دجله ادامه دارد.

این دیوار بتنی مجهز به سامانه‌های نظارت حرارتی، برج‌های دیده‌بانی و راه‌های دسترسی سریع برای نیروهای واکنش است.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)