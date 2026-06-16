برخی چاشنی‌ها و غذا‌ها را بهتر است در فصل تابستان مصرف کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در فصل تابستان مصرف برخی غذاها و چاشنی‌ها توصیه می‌شوند که دکتر مهدی صادقی، متخصص طب سنتی در برنامه انارستان از شبکه افق به آنها اشاره کرد که در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: طب اسلامی ، طب سنتی ، طب ایرانی
خبرهای مرتبط
خط قرمز‌های طب سنتی از سوسیس تا پفک + فیلم
دمنوش‌های موثر برای پاکسازی کبد + فیلم
عوارض نوشیدن بیش از حد چای + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آماده‌باش ارتباطی در تهران، قم و مشهد در مراسم تشییع رهبر شهید
برنامه جدید امتحانات نهایی اعلام شد
رقابت بیش از نیم‌میلیون داوطلب در اولین آزمون ملی ۱۴۰۵
زمان آزمون مرحله غیرمتمرکز المپیاد علمی دانشجویی ۱۴۰۵ تغییر کرد
کاهش نرخ فرزندآوری به ۰.۹ در برخی استان‌ها
رصد یک پدیده عجیب در فضا مرتبط با یک سیاه‌چاله
توقف سه‌ماهه ورود مواد اولیه دارو از مسیر دریایی/ سند ملی توانبخشی تصویب شد
هدایت تحصیلی بر پایه تلفیق علاقه دانش‌آموز و نیاز مهارتی کشور استوار است
شناسایی عاملی برای افزایش خطر مرگ در مبتلایان به سرطان مغز
موتورولا به زودی یکی از بهترین گوشی‌های خود را عرضه خواهد کرد
آخرین اخبار
تب دنگی؛ نیش پشه‌ها را جدی بگیریم + فیلم
ابلاغ دستورالعمل بهداشتی توزیع نذورات در محرم/تاکید بر مصرف آب آشامیدنی سالم و نمک یددار
غذا‌های مناسب برای فصل تابستان + فیلم
دوست ناشناخته‌ای به نام پانکراس در بدن انسان + فیلم
رونمایی ادوبی از ویژگی‌های جدید فتوشاپ، پریمیر و لایت‌روم
یک فرضیه علمی جدید در مورد منشأ حیات روی زمین
عواملی که می‌توانند منجر به نتایج گمراه‌کننده آزمایش خون شوند
چه ارتباطی بین سال تولد و خطر سکته مغزی وجود دارد؟!
برنامه‌ریزی و هماهنگی همه جانبه برای برگزاری با كیفیت آزمون‌ مدارس سمپاد
تولید یک نوع باتری مقاوم در برابر دمای بالا
برنامه جدید امتحانات نهایی اعلام شد
شناسایی عاملی برای افزایش خطر مرگ در مبتلایان به سرطان مغز
از دست رفتن توده عظیمی از یخ قطب جنوب بر اثر گرمای ژوئن
آماده‌باش ارتباطی در تهران، قم و مشهد در مراسم تشییع رهبر شهید
موتورولا به زودی یکی از بهترین گوشی‌های خود را عرضه خواهد کرد
رصد یک پدیده عجیب در فضا مرتبط با یک سیاه‌چاله
زمان آزمون مرحله غیرمتمرکز المپیاد علمی دانشجویی ۱۴۰۵ تغییر کرد
توقف سه‌ماهه ورود مواد اولیه دارو از مسیر دریایی/ سند ملی توانبخشی تصویب شد
رقابت بیش از نیم‌میلیون داوطلب در اولین آزمون ملی ۱۴۰۵
کاهش نرخ فرزندآوری به ۰.۹ در برخی استان‌ها
هدایت تحصیلی بر پایه تلفیق علاقه دانش‌آموز و نیاز مهارتی کشور استوار است
پوشش بیمه‌ای ناکافی خدمات توانبخشی+ فیلم
احداث بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی آموزشی و درمانی امیراعلم ۲ با کمک خیرین
تمهیدات ویژه برای برگزاری مطلوب آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی ۱۴۰۵
هشدار پزشکان در مورد نادیده گرفتن وزوز گوش
یک جایگزین هوشمند برای بازیافت تلفن‌های رها شده
سیاره‌ای که طول روز در آن ۸۸ روز زمینی است!
چهار عامل کلیدی برای حملات قلبی