استاندار تهران با تاکید بر تقویت زیرساخت های ارتباطی در پایتخت گفت: مسیر تشییع رهبر شهید در تهران نهایی شده، اما تاکنون رسانه‌ای نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان روز سه شنبه در جلسه کمیته ارتباطات ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب با حضور وزیر ارتباطات، استاندار قم و معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی، اظهار داشت: مراسم وداع با رهبر شهید در مصلای تهران برگزار می شود و با توجه به حضور اقشار مختلف مردم از اقصی نقاط کشور، در شعاع ۱.۵ کیلومتری مصلی نیازمند ارتباطات بدون نقص هستیم.

استاندار تهران افزود: با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده جمعیت در برنامه پیش رو، لازم است برنامه‌ریزی‌ها بر اساس برآوردهای دقیق جمعیتی انجام شود. در ستاد مرکزی، سازوکار لازم برای دریافت آمار و تحلیل میزان حضور پیش‌بینی‌شده در نظر گرفته شده و اطلاعات و برآوردها به‌صورت منظم در اختیار بخش‌های اجرایی مستقر قرار خواهد گرفت تا امکان مدیریت بهینه جمعیت‌های متمرکز فراهم شود.

وی ادامه داد: از آنجا که نخستین بخش‌های برنامه در تهران برگزار می‌شود و پوشش رسانه‌ای گسترده داخلی و بین‌المللی نیز پیش‌بینی شده است، ضروری است هماهنگی‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد. در این راستا، همه دستگاه‌های مسئول در حالت آماده‌باش قرار دارند و جلسات هماهنگی به‌صورت مستمر برگزار می‌شود.

معتمدیان بیان‌داشت: بر اساس آخرین ساختار ابلاغی، ستاد مرکزی با ریاست مقام مسئول مربوطه تشکیل شده و دبیرخانه آن در مجموعه ذی‌ربط مستقر است. همچنین ستادهای استانی در استان‌های درگیر، با محوریت استانداران فعالیت می‌کنند. مقرر شده است همه هماهنگی‌ها و اقدامات اجرایی از طریق این ستادها انجام شود تا تمرکز مدیریتی حفظ شده و تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت منسجم و یکپارچه صورت گیرد.

وی گفت: با توجه به اهمیت زیرساخت‌ها در برگزاری مناسب برنامه، دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله حوزه‌های آب، برق، گاز، مخابرات و ارتباطات مکلف شده‌اند آمادگی کامل خود را اعلام کرده و پایداری خدمات را در ایام برگزاری تضمین کنند. هدف آن است که زیرساخت‌های مورد نیاز بدون اختلال در اختیار برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مصلای تهران مکان بسیار فاخری است اما زیرساخت‌های آن اطمینان بخش نیست، اظهار داشت: در مصلای نیازمند زیرساخت‌های دائم هستیم.

استاندار تهران ابراز امیدواری کرد با هماهنگی کامل میان همه دستگاه‌ها و مدیریت متمرکز، برنامه پیشِ رو به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

برچسب ها: تشییع پیکر ، رهبر انقلاب
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
پس خون رهبرم چی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
چرا تعطیل نمیکنین که مردم بتونن شرکت کنند . اکثرا کارمند هستن و سر کار میرن
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۲ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
ما یک دوره کامل رهبری رو سپری کردیم و پروژه مصلی هنوز پایان پیدا نکرده
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
چرا ساعت شروع مراسم در تهران و قم رو اعلام نمی‌کنید؟ ما که از شهرستان میایم باید بدونیم و برای رفت و برگشت هماهنگ کنیم
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