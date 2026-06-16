باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان روز سه شنبه در جلسه کمیته ارتباطات ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب با حضور وزیر ارتباطات، استاندار قم و معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی، اظهار داشت: مراسم وداع با رهبر شهید در مصلای تهران برگزار می شود و با توجه به حضور اقشار مختلف مردم از اقصی نقاط کشور، در شعاع ۱.۵ کیلومتری مصلی نیازمند ارتباطات بدون نقص هستیم.

استاندار تهران افزود: با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده جمعیت در برنامه پیش رو، لازم است برنامه‌ریزی‌ها بر اساس برآوردهای دقیق جمعیتی انجام شود. در ستاد مرکزی، سازوکار لازم برای دریافت آمار و تحلیل میزان حضور پیش‌بینی‌شده در نظر گرفته شده و اطلاعات و برآوردها به‌صورت منظم در اختیار بخش‌های اجرایی مستقر قرار خواهد گرفت تا امکان مدیریت بهینه جمعیت‌های متمرکز فراهم شود.

وی ادامه داد: از آنجا که نخستین بخش‌های برنامه در تهران برگزار می‌شود و پوشش رسانه‌ای گسترده داخلی و بین‌المللی نیز پیش‌بینی شده است، ضروری است هماهنگی‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد. در این راستا، همه دستگاه‌های مسئول در حالت آماده‌باش قرار دارند و جلسات هماهنگی به‌صورت مستمر برگزار می‌شود.

معتمدیان بیان‌داشت: بر اساس آخرین ساختار ابلاغی، ستاد مرکزی با ریاست مقام مسئول مربوطه تشکیل شده و دبیرخانه آن در مجموعه ذی‌ربط مستقر است. همچنین ستادهای استانی در استان‌های درگیر، با محوریت استانداران فعالیت می‌کنند. مقرر شده است همه هماهنگی‌ها و اقدامات اجرایی از طریق این ستادها انجام شود تا تمرکز مدیریتی حفظ شده و تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت منسجم و یکپارچه صورت گیرد.

وی گفت: با توجه به اهمیت زیرساخت‌ها در برگزاری مناسب برنامه، دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله حوزه‌های آب، برق، گاز، مخابرات و ارتباطات مکلف شده‌اند آمادگی کامل خود را اعلام کرده و پایداری خدمات را در ایام برگزاری تضمین کنند. هدف آن است که زیرساخت‌های مورد نیاز بدون اختلال در اختیار برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مصلای تهران مکان بسیار فاخری است اما زیرساخت‌های آن اطمینان بخش نیست، اظهار داشت: در مصلای نیازمند زیرساخت‌های دائم هستیم.

استاندار تهران ابراز امیدواری کرد با هماهنگی کامل میان همه دستگاه‌ها و مدیریت متمرکز، برنامه پیشِ رو به بهترین شکل ممکن برگزار شود.