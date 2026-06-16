ملی‌پوش کشورمان گفت: پیش از هر چیز باید بگویم که برای فوتبال بازی کردن اینجا هستیم. همیشه سعی کرده‌ایم کنار مردمان‌مان باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی طارمی در پاسخ به این پرسش که «چه زمانی متوجه شدید که باید بلافاصله بعد از بازی آمریکا را ترک کنید؟ آیا بعد از این بازی این موضوع را به شما اطلاع دادند؟»، گفت: نه، قبل از بازی از این موضوع مطلع شده بودیم. در کل، وضعیت بدی است و از این وضعیت خیلی خسته شده‌ایم. در دو ماه گذشته با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده‌ایم که این خیلی بد است و همین تیم را تحت‌تأثیر قرار داده است، در حالی که همانطور که فیفا گفته، ما به دنبال صلح و لذت بردن از فوتبال هستیم.

وی درباره اینکه چه پیامی برای اینفانتینو دارد که این مسابقه را هم از نزدیک تماشا کرد، گفت: اینفانتینو پس از بازی هم در رختکن تیم حاضر شد و ما این مواردی که اینجا در موردش صحبت کردیم را به او انتقال دادیم. به طور حتم، او هم می‌خواهد به ما کمک کند، اما مسائل دیگری هم هست که همه آن را می‌دانند و نیاز نیست به آن اشاره‌ای کنم. در حال حاضر، همه چیز خوب است و فقط صلح و آرامش بیشتری می‌خواهیم. در مورد فیفا هم نمی‌دانم که چه کسی از فیفا پشتیبانی می‌کند. شما منظور من را می‌دانید اما برای فوتبال بازی کردن اینجا هستیم.

کاپیتان تیم ملی درباره اینکه مایل هستی چیزی به دونالد ترامپ بگویی، با زدن لبخندی خاطرنشان کرد: من فوتبالیست هستم، نه سیاستمدار! ما اینجا هستیم تا فوتبال بازی کنیم. من آماده‌ام اینجا در مورد بازی صحبت کنم و حاضرم در این خصوص به تمامی پرسش‌های شما پاسخ دهم، اما تمامی پرسش‌هایی که مطرح شد درباره مشکلات و مسائل سیاسی بود. واقعیت این است که از صحبت کردن در این مورد خسته شده‌ایم. اگر کسی به ما کمک کند، قدردانش خواهیم بود و اگر هم کمکی نکنند هیچ مشکلی نیست. ما بازیکنان فقط پشت هم ایستاده‌ایم و سعی می‌کنیم با ارائه بهترین بازی‌مان هر دو دیدار بعدی را ببریم و در هفتمین حضورمان در جام جهانی، تاریخ‌سازی کنیم و راهی مرحله حذفی شویم.

برچسب ها: مهدی طارمی ، جام جهانی ، تیم ملی
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