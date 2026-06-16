منبعی صهیونیستی مدعی شد ترامپ در حال بررسی تغییرات گسترده در نهاد‌های امنیتی و نظامی است و این تغییرات احتمالا مخالفان توافق با ایران را هدف می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های صهیونیستی روز سه‌شنبه فاش کردند که به درخواست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ترتیبات جدید و تغییرات پیش‌بینی‌شده‌ای در دولت آمریکا در حال انجام است که چهره‌های برجسته کاخ سفید و نهاد‌های امنیتی و نظامی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» به نقل از منابع مسئول آمریکایی نوشت که ترامپ، در حال حاضر در حال بررسی برکناری مجموعه‌ای از مقامات ارشد دولت خود است و خاطرنشان کرد که دلیل اصلی این روند، مخالفت این مقامات با توافق در حال شکل‌گیری با ایران است.

منابع آمریکایی جزئیات این اخراج‌های احتمالی را توضیح دادند و تایید کردند که از جمله برجسته‌ترین نام‌هایی که ترامپ در حال بررسی برکناری آنها از سمت‌هایشان است، می‌توان به پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا و همچنین جان راتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) اشاره کرد.

پیش از این، کریس مورفی، سناتور دموکرات آمریکایی، حمله تندی به سیاست ترامپ در منطقه کرد و این جنگ را «تحقیرآمیز برای ترامپ و به طور کلی برای قدرت آمریکا» توصیف کرد.

اظهارات این سناتور در بحبوحه تشدید جنجال‌ها در داخل آمریکا در رابطه با سیاست دولت ترامپ در قبال ایران و به طور کلی «خاورمیانه» مطرح شد.

مجله آتلانتیک نیز با اعلام توافق بین واشنگتن و تهران برای پایان دادن به جنگ، از شکست دولت آمریکا در جنگ علیه ایران سخن گفته بود.

منبع: المیادین

برچسب ها: ایران و آمریکا ، توافق صلح ، دولت ترامپ
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