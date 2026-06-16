باشگاه خبرنگاران جوان - محمد دهرویه با بیان اینکه این پویش‌ها با هدف ترویج فرهنگ انفاق و گره‌گشایی از مشکلات خانواده‌های نیازمند طراحی شده‌اند، گفت: پویش «اطعام و احسان حسینی» از ابتدای ماه محرم آغاز شده تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت و در این مدت، آشپزخانه‌های اطعام حسینی با بهره‌گیری از کمک‌های خیران، اقدام به طبخ و توزیع غذای گرم در میان جامعه هدف و نیازمندان می‌کنند.

وی افزود: در کنار طبخ غذای گرم، «طرح احسان حسینی» نیز با هدف توزیع بسته‌های معیشتی و اقلام خوراکی میان مددجویان اجرا می‌شود. در همین راستا خیّران می‌توانند نذورات نقدی و غیرنقدی خود را از طریق ادارات کمیته امداد استان تهران و مراکز نیکوکاری به دست نیازمندان برسانند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران همچنین با اشاره به بستر‌های پرداخت غیرحضوری برای تسهیل مشارکت‌های مردمی اظهار کرد: خیران می‌توانند کمک‌های نقدی خود را از طریق کد دستوری #۰۲۱*۸۸۷۷* (ستاره ۸۸۷۷ ستاره ۰۲۱ مربع)، واریز به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۲۰۰۸ یا مراجعه به سامانه اینترنتی به نشانی

https://sama.emdad.ir/sama/puyesh/۷۹/۱۶۰۰۰

پرداخت کنند.

دهرویه در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای پویش «به عشق حسین (ع)» با محوریت حمایت از ایتام و فرزندان محسنین در قالب طرح اکرام اشاره کرد و گفت: نیکوکاران برای پیوستن به پویش به عشق حسین (ع) می‌توانند به سامانه اینترنتی ekram.emdad.ir مراجعه کرده یا عدد ۱ را به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۱ ارسال نمایند. همچنین شماره تلفن ۰۲۱-۶۸۴۸۱۰۰۰ (خانه اکرام) جهت پاسخگویی و ارائه مشاوره پیش‌بینی شده است.

وی تصریح کرد: همچنین مراجعه حضوری به ادارات کمیته امداد و پایگاه‌های طرح اکرام در سطح استان نیز از روش‌های مشارکت در پویش به عشق حسین (ع) است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: تمامی این اقدامات با هدف ترویج سنت حسنه کمک به نیازمندان در ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و با مشارکت فعالانه مردم نیکوکار استان تهران دنبال می‌شود.

منبع: کمیته امداد