تدابیر ویژه برای تامین انرژی در کشور

محمدصادق عظیمی‌فر معاون وزیر نفت، بیان کرد: کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکنون در قالب «قرارگاه رفع ناترازی انرژی» نشست‌هایی متعدد برای بررسی وضع تأمین سوخت نیروگاه‌ها و برنامه‌ریزی برای تابستان و زمستان پیش‌رو برگزار کرده است.

وی با بیان اینکه امسال در بخش انرژی کشور اوضاعی ویژه وجود دارد، تأکید کرد: به‌دلیل آسیب‌های واردشده به بعضی از تأسیسات انرژی کشور، به‌ویژه در پارس جنوبی و تأسیسات گازی، همچنین بخش‌هایی از صنایع پتروشیمی و فولاد، نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه و سریع برای مدیریت تأمین انرژی هستیم. ازاین‌رو، باید با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، تأمین پایدار سوخت نیروگاه‌ها را در فصل زمستان، هم‌زمان با تشدید ناترازی انرژی، تضمین کنیم.

عظیمی‌فر با اشاره به ماهیت بین‌بخشی موضوع تأمین سوخت نیروگاه‌ها تصریح کرد: این موضوع بین وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو مشترک است و از این منظر، کمیسیون انرژی مجلس نقشی مهم در هماهنگی، نظارت و پیگیری اجرای تعهدهای هر یک از دستگاه‌ها ایفا می‌کند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر اینکه کمیسیون انرژی مجلس با رصد میزان تحقق تعهدهای دستگاه‌های مختلف و ایجاد اطمینان از تأمین پایدار انرژی کشور، نقش مؤثری در مدیریت این حوزه دارد، گفت: در همین چارچوب، این نشست‌ها به‌صورت مستمر برگزار می‌شود