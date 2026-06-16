مرحله دوم ثبت‌نام متقاضیان طرح تأمین مسکن استیجاری زوج‌های جوان موسوم به «آشیان» از امروز در ۱۳ شهر واقع در سه استان گیلان، البرز و خراسان جنوبی آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -  ثبت‌نام این مرحله از روز سه‌شنبه ۲۶ خردادماه آغاز شده و تا پایان روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه ادامه خواهد داشت. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

آغاز مرحله دوم ثبت‌نام در حالی است که فاز نخست این طرح هفته گذشته در ۱۰ شهر واقع در سه استان مازندران، قزوین و مرکزی اجرا شد. فرآیند ثبت‌نام متقاضیان آن مرحله طی روزهای ۱۸ و ۱۹ خردادماه انجام گرفت و به گفته مسئولان، اجرای مرحله‌ای طرح با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش پایداری سامانه، مدیریت حجم مراجعات و تسهیل پاسخگویی به متقاضیان در دستور کار قرار گرفته است.

با آغاز مرحله دوم، شمار شهرهای تحت پوشش طرح آشیان به ۲۳ شهر در ۶ استان کشور رسیده و وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است ثبت‌نام سایر شهرها و استان‌ها نیز به‌صورت مرحله‌ای و براساس برنامه زمان‌بندی مشخص در هفته‌های آینده انجام خواهد شد.

این برنامه در چارچوب مصوبات شورای عالی مسکن و با هدف پاسخ به بخشی از نیاز بازار مسکن، مدیریت بازار اجاره به‌ویژه در کلانشهرها و مراکز استان‌ها و همچنین حمایت از زوج‌های جوان طراحی شده است.

شرایط ثبت‌نام متقاضیان

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، زوج‌های جوان برای بهره‌مندی از این طرح باید دارای شرایطی از جمله سپری نشدن بیش از پنج سال از تاریخ ازدواج رسمی، نداشتن مالکیت مسکن یا زمین مسکونی طی پنج سال گذشته، قرار گرفتن در دهک‌های درآمدی یک تا شش و داشتن فرم «ج» سبز باشند.

همچنین متقاضی یا همسر وی باید حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مرکزی مجموعه شهری محل تقاضا داشته باشند. برای متقاضیان شهرهای جدید نیز سابقه سکونت در کل مجموعه شهری ملاک عمل خواهد بود.

اولویت با دهک‌های پایین درآمدی و خانوارهای آسیب‌پذیر

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است ثبت درخواست در سامانه به معنای تخصیص قطعی واحد مسکونی نیست و پس از پالایش اطلاعات، استعلام‌های قانونی و اولویت‌بندی متقاضیان، امکان انتخاب واحد برای افراد واجد شرایط فراهم خواهد شد.

اولویت‌بندی متقاضیان بر اساس دهک درآمدی، تعداد فرزندان و شاخص‌های آسیب‌پذیری خانوار از جمله وجود عضو معلول یا سالمند انجام می‌شود.

بر اساس دستورالعمل اجرایی طرح، حداکثر مدت استفاده هر خانوار از واحدهای استیجاری حمایتی پنج سال خواهد بود و استمرار بهره‌مندی از آن منوط به احراز سالانه شرایط تعیین‌شده است.

همچنین میزان اجاره‌بهای پرداختی خانوارها به دهک درآمدی آنان وابسته خواهد بود؛ به‌طوری که خانوارهای دهک‌های یک و دو، ۳۵ درصد اجاره‌بهای روز، دهک‌های سه و چهار، ۴۵ درصد و دهک‌های پنج و شش، ۵۵ درصد اجاره‌بهای متعارف بازار را پرداخت خواهند کرد.

ثبت‌نام هوشمند و مرحله‌ای

فرآیند ثبت‌نام در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به‌صورت هوشمند طراحی شده و متقاضیان در چهار مرحله شامل پذیرش ضوابط و مقررات، انجام استعلام‌های سیستمی، انتخاب شهر محل تقاضا و تأیید نهایی اطلاعات، درخواست خود را ثبت می‌کنند.

به گفته مسئولان، سامانه به گونه‌ای طراحی شده است که در صورت نداشتن هر یک از شرایط اصلی، امکان ورود متقاضی به مراحل بعدی ثبت‌نام وجود نخواهد داشت.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است جزئیات مربوط به زمان‌بندی تأمین و تحویل واحدهای استیجاری، پس از تکمیل فرآیند ثبت‌نام، پالایش متقاضیان و تأمین واحدهای مورد نیاز، به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

این نسخه لحن و ساختار حرفه‌ای خبرگزاری دارد، لید خبری، پیشینه طرح، آمار شهرها و استان‌ها، شروط، اولویت‌بندی و چشم‌انداز اجرای طرح را به‌صورت یک گزارش کامل پوشش می‌دهد.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان؛
سقف اجاره مسکن استان تهران مشخص شد/ تمدید سقف اجاره مسکن تهران باید به تایید شعام برسد+ فیلم
پرداخت ۳۸۴ هزار فقره تسهیلات مسکن در سال گذشته/ ۱۶۹ هزار واحد در مرحله پایانی ساخت + فیلم
میانگین قیمت پایه ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ورود مناطق آزاد به نوسازی ناوگان عمومی/ نخستین گام از فرودگاه امام خمینی برداشته شد
ناترازی بانک‌ها؛ موتور پنهان تورم و مانع تأمین مالی تولید
بزودی اتصال الکتریکی ایران با قطر اجرایی خواهد شد/ عبور ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات
میانگین قیمت پایه ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید + فیلم
امکان پلاک‌گذاری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد فراهم شد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۶ خرداد
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم مسکو شد
حداکثر ۲ هفته آینده تعمیرات نیروگاهی به میزان ۱۰۰ درصد می‌رسد 
اطلاعیه شورای هماهنگی بانک‌ها درباره اختلال بانکی
بازگشت هواپیمای MD به چرخه پروازی کشور / افزایش هزار صندلی روزانه به صنعت هوایی کشور
آخرین اخبار
۱۹.۵ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی در انبار‌های نفت سوخت
کارگروه تخصصی رسیدگی به مسائل برق واحد‌های صنعتی تشکیل شد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۶ خرداد
مرحله دوم ثبت‌نام طرح «آشیان» برای زوج‌های جوان آغاز شد؛ پوشش ۲۳ شهر در ۶ استان کشور
جبران خسارت اثاثیه منزل تا سقف ۲ میلیارد تومان
تدابیر ویژه برای تامین انرژی در کشور
واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی
اطلاعیه شورای هماهنگی بانک‌ها درباره اختلال بانکی
هدف‌گذاری ایران و قزاقستان برای افزایش مبادلات تجاری به ۳ میلیارد دلار
امکان صدور مجوز کسب و کار برای اتباع خارجه از درگاه ملی مجوز‌ها فراهم شد
۵۷ هزار میلیارد ریال کالا در مزایده اموال تملیکی به فروش می‌رسد
ضرورت استفاده از سایه بان برای پیشگیری از آفتاب سوختگی میوه‌ها
امسال خودکفایی گندم بار دیگر‌ محقق می شود؟
تاکید دبیرکل اتحادیه پایاپای آسیا بر ضرورت طراحی سازوکار‌های لازم برای توسعه همکاری‌های پولی
مردود شدن ۲۳ درصد از خودرو‌ها در تست‌های اولیه آلایندگی + فیلم
اتصال ریلی شهر فرودگاهی امام (ره) به بندر خشک آپرین در آستانه نهایی‌شدن سرمایه‌گذاری
وزیر نفت: طرح ضربتی افزایش تولید گاز کلید خورد
ارجاع ۲۰ درصد خودرو‌هایی که به آزمایشگاه ایمنی و سنجش / ممنوعیت پلاک گذاری خودرویی بدون مجوز آلایندگی + فیلم
کاهش زمان فرآیندهای استاندارد در گمرک به ۳.۵ روز
شاخص‌کل بورس بر بام پنج‌میلیونی ایستاد
بازگشت هواپیمای MD به چرخه پروازی کشور / افزایش هزار صندلی روزانه به صنعت هوایی کشور
بیش از ۸۵ درصد جابه‌جایی بار کشور از طریق دریا انجام می‌شود
مهاجرانی: دولت به دنبال کاهش فشار ناترازی انرژی بر واحد‌های تولیدی است
مقابله با بیابان زایی از مسیر حفظ و احیای مراتع می گذرد
۸۰ درصد مشترکان استان تهران الگوی مصرف برق را رعایت می‌کنند
۱۰ اشتباه رایج افرادی که زیاد از لنزهای طبی و رنگی استفاده می‌کنند
ترس از تورم چگونه رفتار سرمایه‌گذاران طلا را تغییر می‌دهد؟
مرجع معتبر و قانونی خرید جم موبایل لجند ارزان
وزارت نیرو و نفت هیچ تمایلی به مصرف مازوت ندارند/ افزایش مازوت سوزی نسبت به سه سال قبل
میانگین قیمت پایه ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید + فیلم