باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - ثبت‌نام این مرحله از روز سه‌شنبه ۲۶ خردادماه آغاز شده و تا پایان روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه ادامه خواهد داشت. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

آغاز مرحله دوم ثبت‌نام در حالی است که فاز نخست این طرح هفته گذشته در ۱۰ شهر واقع در سه استان مازندران، قزوین و مرکزی اجرا شد. فرآیند ثبت‌نام متقاضیان آن مرحله طی روزهای ۱۸ و ۱۹ خردادماه انجام گرفت و به گفته مسئولان، اجرای مرحله‌ای طرح با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش پایداری سامانه، مدیریت حجم مراجعات و تسهیل پاسخگویی به متقاضیان در دستور کار قرار گرفته است.

با آغاز مرحله دوم، شمار شهرهای تحت پوشش طرح آشیان به ۲۳ شهر در ۶ استان کشور رسیده و وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است ثبت‌نام سایر شهرها و استان‌ها نیز به‌صورت مرحله‌ای و براساس برنامه زمان‌بندی مشخص در هفته‌های آینده انجام خواهد شد.

این برنامه در چارچوب مصوبات شورای عالی مسکن و با هدف پاسخ به بخشی از نیاز بازار مسکن، مدیریت بازار اجاره به‌ویژه در کلانشهرها و مراکز استان‌ها و همچنین حمایت از زوج‌های جوان طراحی شده است.

شرایط ثبت‌نام متقاضیان

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، زوج‌های جوان برای بهره‌مندی از این طرح باید دارای شرایطی از جمله سپری نشدن بیش از پنج سال از تاریخ ازدواج رسمی، نداشتن مالکیت مسکن یا زمین مسکونی طی پنج سال گذشته، قرار گرفتن در دهک‌های درآمدی یک تا شش و داشتن فرم «ج» سبز باشند.

همچنین متقاضی یا همسر وی باید حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مرکزی مجموعه شهری محل تقاضا داشته باشند. برای متقاضیان شهرهای جدید نیز سابقه سکونت در کل مجموعه شهری ملاک عمل خواهد بود.

اولویت با دهک‌های پایین درآمدی و خانوارهای آسیب‌پذیر

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است ثبت درخواست در سامانه به معنای تخصیص قطعی واحد مسکونی نیست و پس از پالایش اطلاعات، استعلام‌های قانونی و اولویت‌بندی متقاضیان، امکان انتخاب واحد برای افراد واجد شرایط فراهم خواهد شد.

اولویت‌بندی متقاضیان بر اساس دهک درآمدی، تعداد فرزندان و شاخص‌های آسیب‌پذیری خانوار از جمله وجود عضو معلول یا سالمند انجام می‌شود.

بر اساس دستورالعمل اجرایی طرح، حداکثر مدت استفاده هر خانوار از واحدهای استیجاری حمایتی پنج سال خواهد بود و استمرار بهره‌مندی از آن منوط به احراز سالانه شرایط تعیین‌شده است.

همچنین میزان اجاره‌بهای پرداختی خانوارها به دهک درآمدی آنان وابسته خواهد بود؛ به‌طوری که خانوارهای دهک‌های یک و دو، ۳۵ درصد اجاره‌بهای روز، دهک‌های سه و چهار، ۴۵ درصد و دهک‌های پنج و شش، ۵۵ درصد اجاره‌بهای متعارف بازار را پرداخت خواهند کرد.

ثبت‌نام هوشمند و مرحله‌ای

فرآیند ثبت‌نام در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به‌صورت هوشمند طراحی شده و متقاضیان در چهار مرحله شامل پذیرش ضوابط و مقررات، انجام استعلام‌های سیستمی، انتخاب شهر محل تقاضا و تأیید نهایی اطلاعات، درخواست خود را ثبت می‌کنند.

به گفته مسئولان، سامانه به گونه‌ای طراحی شده است که در صورت نداشتن هر یک از شرایط اصلی، امکان ورود متقاضی به مراحل بعدی ثبت‌نام وجود نخواهد داشت.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است جزئیات مربوط به زمان‌بندی تأمین و تحویل واحدهای استیجاری، پس از تکمیل فرآیند ثبت‌نام، پالایش متقاضیان و تأمین واحدهای مورد نیاز، به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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