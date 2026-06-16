شناسایی کودکان کار نیازمند یاری مؤسسات حمایتی است

باشگاه خبرنگاران جوان - علیاکبر ورمقانی روز سهشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، در نخستین همایش «نه به کار کودکان» که با همت مؤسسهٔ ئاسوی زانیاران برگزار شد، اظهار داشت: در حوزهٔ آسیبهای اجتماعی و بهویژه مسئلهٔ کار کودکان، هرقدر دستگاههای دولتی و مؤسسات مردمی تلاش کنند، نقش خانوادهها در این زمینه انکارناپذیر است.
وی افزود: با توجه به کاهش تمایل خانوادهها و جوانان به فرزندآوری و حتی ازدواج، این دغدغه مطرح میشود که مبادا در آینده کودکی نباشد تا نگران کار کودکان باشیم.
معاون استاندار در پایان، با تأکید بر اینکه بخشی از پدیدهٔ کار کودکان ریشه در فقر دارد و بخش دیگر، همچون بلاگری کودکان، ناشی از ناآگاهی خانوادههاست، خاطرنشان کرد: معضلات اجتماعی پدیدهای چندوجهی هستند و نیازمند پژوهشهای دقیق و همهجانبهاند.
در پایان این همایش، اساتید برگزارکنندهٔ پنل آموزشی به پرسشهای حاضران دربارهٔ موضوعات مرتبط با کودکان کار پاسخ دادند.
منبع:استانداری