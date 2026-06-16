باشگاه خبرنگاران جوان ؛زهره شعبانی- دومین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان کهک با موضوع تشکیل مجمع خیرین مدرسهساز در این منطقه، در سالن جلسات دانشگاه پیام نور برگزار شد.
دستور تشکیل مجمع خیرین برای نخستین بار در کهک
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم در این جلسه گفت: دستور تشکیل مجمع خیرین مدرسهساز در کهک، اولین بار است که جزو سیاستهای راهبردی شورای آموزش و پرورش استان قم قرار گرفته است.
نهضت ملی توسعه عدالت در فضاهای آموزشی
وی خاطرنشان کرد: نهضت ملی توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی از اولویتهای دولت است که با کمک خیرین و ساخت مدرسه در مناطق محروم تحقق مییابد.
کمبود مدرسه،معضل اصلی کهک پس از شهرستان شدن است
فرماندار شهرستان کهک نیز با اشاره به اینکه کهک از اردیبهشت ۱۴۰۳ شهرستان شده است، گفت: کمبود مدرسه یکی از معضلات اصلی برای دانشآموزان و خانوادههاست که در این جلسه و به کمک خیرین میتوان از این مشکل عبور کرد.
معرفی هیأت مؤسسین مجمع خیرین مدرسهساز کهک
در پایان این جلسه، هیأت مؤسسین مجمع خیرین مدرسهساز شهرستان کهک معرفی شدند.