سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران به مدیران این باشگاه تاکید کرده است که حتما دستیار خارجی برای او جذب شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - با قطعی شدن حضور سهراب بختیاریزاده به عنوان سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران برای فصل آینده، برنامهریزیهای فنی این تیم وارد مرحله جدیدی شده است و سرمربی آبیپوشان از همین حالا خواستههای خود را به مدیران باشگاه اعلام کرده است.
بختیاریزاده در نشستهای اولیه خود با مدیران استقلال تأکید کرده است که برای موفقیت در فصل آینده و ارتقای سطح فنی کادر مربیگری، جذب یک دستیار خارجی باتجربه و مدنظر او به عنوان یکی از اولویتهای اصلی باید در دستور کار باشگاه قرار گیرد.
سرمربی استقلال معتقد است حضور یک دستیار خارجی میتواند به بهبود کیفیت تمرینات، افزایش دانش فنی کادر و همچنین هماهنگی بهتر در اجرای برنامههای تاکتیکی تیم کمک کند و نقش مهمی در مسیر آمادهسازی آبیپوشان برای رقابتهای پیشرو داشته باشد.
در همین راستا، مدیران باشگاه استقلال نیز بررسی گزینههای پیشنهادی کادر فنی را آغاز کردهاند و قرار است در جلسات آینده درباره نحوه جذب دستیار خارجی و شرایط همکاری او تصمیمگیری نهایی انجام شود.
گفته میشود استقلال در فصل جدید قصد دارد با ساختاری منسجمتر نسبت به فصل گذشته وارد رقابتها شود و به همین دلیل، تقویت کادرفنی در کنار جذب بازیکنان جدید در دستور کار قرار گرفته است.